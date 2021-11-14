В Волжском под колеса автомобилей попали двое детей





Двое детей пострадали накануне в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, травмы получил 7-летний школьник на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Карбышева. Мальчика сбила машина «Мутсубиси Оутлендер» под управлением 71-летнего мужчины. Школьника госпитализировали с травмами.

Почти в это же время под колеса попал 14-летний подросток на улице Оломоуцкая. За рулем «Шкода Фабия» находилась 48-летняя женщина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его также госпитализировали.