Росстат зафиксировал сокращение числа вакансий в Волгоградской области

Общество 14.11.2021 19:01
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14.11.2021 19:01
Работодатели Волгоградской области заявили о 43578 вакансиях. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат за сентябрь 2021 года. При этом в августе количество вакансий было больше – 45224. Ровно год назад потребность работодателей в сотрудниках составляла всего 32441 человек.
Между тем, по данным Росстата, в регионе снижается количество безработных. Так, в сентябре 2021 года таких было 7 тысяч человек, в августе этого года – 7,6 тысяч человек. Общая численность незанятых граждан в сентябре составила 10,1 тысячи человек, а в августе таких было на 800 человек больше. Всего 5,7 тысяч жителей получали пособие по безработице в сентябре этого года. В августе пособие выплачивалось 6,2 тысячам жителей.
Какие вакансии и зарплату предлагали вам работодатели? Как вы ищете работу? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте ИА «Высота 102».
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