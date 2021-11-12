Полезно знать

Нюансы банковских кредитов

Полезно знать 12.11.2021 16:18 Реклама
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12.11.2021 16:18 Реклама


Кредитование во всех его формах уже достаточно давно стало обыденным понятием. Кредитами пользуются как крупные промышленные предприятия, так и простые граждане. Иногда возможность  взять кредитную линию под госконтракт может оказать положительное влияние на бизнес, действительно помочь в сложной ситуации, а иногда и наоборот – стать причиной банкротства. Но сегодня мы не будем говорить о кредитовании предприятий, а обратимся к теме получения кредита физическим лицом.
Какие кредитные программы пользуются популярностью
Самым распространенным видом кредита считается потребительский. Его используют для покупки бытовой техники, мебели для дома, установки пластиковых окон и т.д. 
При более крупных займах, к примеру, ипотечных, от покупателя требуется внести определенную сумму (первоначальный платеж). И чем больше вы внесете средств, тем меньший кредит придется брать.
Часто банки предлагают своим клиентам возможность получения кредитной карты. Такую услугу, как правило, можно получить при хорошей кредитной истории. 
Распространенной практикой многих банков является возможность досрочного погашения кредитов. Существует даже некий льготный период, когда можно вернуть кредит с меньшими процентами. Использовать такую возможность настоятельно рекомендуется.
В любом случае стоит просчитать свои возможности по погашению кредита с учетом максимального количества факторов. Достаточно часто на официальных сайтах банков можно встретить так называемые «кредитные калькуляторы». Стоит так же воспользоваться и другими ресурсами с подобной функцией. Помните, что тщательное планирование собственного бюджета, в том числе и кредитной его части, поможет избежать многих финансовых проблем.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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