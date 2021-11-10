Экономика

ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса

Экономика 10.11.2021 17:55
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10.11.2021 17:55


Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде. Почетными гостями стали серебряные призеры Олимпийских игр по баскетболу 3х3 2020 года Станислав Шаров и Александр Зуев.

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей молодежи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. И я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской Федерацией Баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 г.», – отметил Петр Фрадков.
Сразу после открытия Центра состоялся турнир по стритболу 3х3 «ПСБ – Детям», в котором приняли участие команды спортивных школ Волгограда в различных возрастных категориях.
Новый Центр уличного баскетбола ПСБ в Волгограде, как и все остальные (ранее открывшиеся в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах) соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом размеры и оснащение центров рассчитаны не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые – и любители, и профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.
«Наш инфраструктурный проект с ПСБ продолжается: вместе мы открываем уже пятый по счету Центр уличного баскетбола в России. Очень рад за Волгоград – в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта. Еще раз хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова, его личную вовлеченность в этот проект. А Центру уличного баскетбола желаю стать еще одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», – подчеркнул Андрей Кириленко.
Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ ежегодно сотни тысяч взрослых и детей могут играть в баскетбол бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство в таких Центрах уличного баскетбола.
«ПСБ является одним их крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестпроектов. Руководство ПСБ и лично вы, Петр Михайлович, занимаете активную позицию по развитию физической культуры и спорта, поддержке других социальных проектов. Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Также в ходе рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили другие вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов.

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