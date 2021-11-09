Расследования

Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновника

Расследования 09.11.2021 15:25
0
09.11.2021 15:25


В систематическом избиении шести несовершеннолетних детей обвиняют их 30-летнего отчима. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование уголовного дела жителя Волжского завершено. Он обвиняется по двум статьям УК РФ - п. "г" ч.2 ст.117 (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной зависимости виновного), ч.2 ст.128.1 (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство).
Следствием установлено, что отчим систематически наносил побои несовершеннолетним детям в возрасте от 5 до 14 лет, причинял им физические и психические страдания. С 2018 по 2020 гг. по малозначительным поводам он наносил им удары руками, ногами, а также различными предметами, в том числе обувью и шнуром.
Кроме того, в сентябре 2020 года в ходе съемок телепрограммы о неправомерных действиях, совершаемых в отношении детей, обвиняемый, зная, что он находится в эфире федерального канала, публично высказал в адрес должностных лиц города Волжского сведения, порочащие их честь и достоинство. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче его в суд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
09.11.2021 10:37
Расследования 09.11.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 16:11
Расследования 08.11.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 15:27
Расследования 08.11.2021 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:53
Расследования 08.11.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:22
Расследования 08.11.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 12:19
Расследования 08.11.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 11:29
Расследования 08.11.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 10:46
Расследования 08.11.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 16:26
Расследования 07.11.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 15:50
Расследования 07.11.2021 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2021 14:50
Расследования 07.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2021 19:54
Расследования 06.11.2021 19:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2021 14:32
Расследования 06.11.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2021 15:41
Расследования 05.11.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2021 11:14
Расследования 05.11.2021 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:21
КамАЗ протаранил бетономешалку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:49
Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Собянин поздравил легендарного композитора из Волгограда Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
12:21
Умер почетный гражданин ВолжскогоСмотреть фотографии
12:02
Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская областьСмотреть фотографии
11:56
Плата за детсады вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет регионаСмотреть фотографии
11:08
Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:02
Малолетний ребенок и трое взрослых пострадали в крупной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
10:38
Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Путин назначил председателей двух районных судов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографии
09:42
Гололедица и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде из-за расширения улицы Ангарская ограничат сквозное движениеСмотреть фотографии
19:41
Привитый «ЭпиВакКороной» экс-начальник отдела полиции скончался в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
19:09
Волгоградцам на неделю продлили срок оплаты за коммуналкуСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде сменятся главы двух районовСмотреть фотографии
17:13
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 22%Смотреть фотографии
16:49
По Волгограду проехал «Патруль заботы»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 