Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновника





В систематическом избиении шести несовершеннолетних детей обвиняют их 30-летнего отчима. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование уголовного дела жителя Волжского завершено. Он обвиняется по двум статьям УК РФ - п. "г" ч.2 ст.117 (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной зависимости виновного), ч.2 ст.128.1 (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство).

Следствием установлено, что отчим систематически наносил побои несовершеннолетним детям в возрасте от 5 до 14 лет, причинял им физические и психические страдания. С 2018 по 2020 гг. по малозначительным поводам он наносил им удары руками, ногами, а также различными предметами, в том числе обувью и шнуром.

Кроме того, в сентябре 2020 года в ходе съемок телепрограммы о неправомерных действиях, совершаемых в отношении детей, обвиняемый, зная, что он находится в эфире федерального канала, публично высказал в адрес должностных лиц города Волжского сведения, порочащие их честь и достоинство. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче его в суд.



