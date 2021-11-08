



Пропавшего более трех недель назад жителя Севастополя 36-летнего Алексея Дрёмова разыскивают в сопредельных регионах, в том числе, в Волгоградской области. Последний раз мужчину видели родственники 18 октября, больше о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым».

Исчезнувшего севастопольца волонтеры ищут не только на малой родине, но и в Ростове-на-Дону, и в Волгограде. В Крыму Дрёмова называют бизнесменом, открывшего по франшизе пекарни «Дом Хлеба» минувшим летом. Особые приметы пропавшего: рост – 185 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые коротко стриженные волосы.