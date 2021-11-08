В Волгоградской области вступают в действие новые ограничения для непривитых

Общество 08.11.2021 08:26
0
08.11.2021 08:26
С окончанием нерабочей недели в Волгоградской области сохраняется ряд ограничений, введенных в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, а также вводится ряд новых мер. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, рестораны, кафе, бары продолжат обслуживать посетителей, имеющих сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни за последние полгода или медотвод, подтвержденный ПЦР-тестом. Фитнес-залы, бассейны, сауны, салоны красоты, кинотеатры, театры, музеи, парикмахерские, оздоровительные заведения, турбазы, гостиницы, санатории смогут принимать граждан, имеющих вышеназванные документы. Непродовольственные магазины также смогут посещать только привитые, переболевшие или имеющие ПЦР-тест с медотводом.
Сохраняется и режим самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, и имеющих хронические заболевания в том случае, если они не привиты. Этим гражданам разрешено посещать только медучреждения в случае оказания экстренной помощи, выходить на прогулки, в продуктовые магазины, аптеки. А с 10 ноября жители Волгоградской области смогут приобретать проездные билеты, в том числе и социальные, только после предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.
В то же время в регионе поменялись правила передвижения на междугородном транспорте. Теперь гражданам, которые направляются на лечение или консультации в медучреждения, можно обойтись без справки о вакцинации и ПЦР-теста. Им достаточно будет предъявить направление в больницу.
Между тем, невакцинированным жителям Волгоградской области остается все меньше возможностей для перемещения. Им можно лишь посещать продовольственные магазины, аптеки, пользоваться общественным автомобильным транспортом в пределах своего места жительства.
Реклама
РАНХиГС приглашает старшеклассников в Школу управления, экономики и права08.11.2021 11:30
Общество 08.11.2021 11:30
Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививках08.11.2021 10:45
Общество 08.11.2021 10:45
В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году повысятся в среднем на 4%08.11.2021 10:30
Общество 08.11.2021 10:30
В Волгограде директора УК оштрафовали за завышенные счета на общедомовые нужды08.11.2021 10:02
Общество 08.11.2021 10:02
Авторский проект. Престижная локация. Дом класса De luxe08.11.2021 09:06
Общество 08.11.2021 09:06
Волгоградским мужчинам предрекли прожить два года после пенсии07.11.2021 19:00
Общество 07.11.2021 19:00
Перевозчика лишили лицензии после жалоб волгоградцев07.11.2021 17:52
Общество 07.11.2021 17:52
Многодетные пожаловались Путину на отказ Росимущества выделить им землю под Волгоградом07.11.2021 17:03
Общество 07.11.2021 17:03
В Волгоградской области выделили 160 рублей на новогодний подарок каждому ребенку07.11.2021 16:07
Общество 07.11.2021 16:07
В Волгоградской области первый снег выпадет в середине ноября07.11.2021 13:46
Общество 07.11.2021 13:46
Военные в спецзащите обработали транспорт и здание в Волгограде07.11.2021 12:55
Общество 07.11.2021 12:55
Жители города в Волгоградской области замерзают в доме с булькающими батареями07.11.2021 12:19
Общество 07.11.2021 12:19
Хроники Сталинградской битвы привезли из Волгограда на север Италии07.11.2021 09:23
Общество 07.11.2021 09:23
Завод депутата задолжал миллион за остановочные павильоны в Волгограде06.11.2021 19:16
Общество 06.11.2021 19:16
Вода цвета кофе выводит из строя технику в домах жителей поселка под Волгоградом06.11.2021 16:46
Общество 06.11.2021 16:46
Реклама