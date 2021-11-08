В Волгоградской области вступают в действие новые ограничения для непривитых





С окончанием нерабочей недели в Волгоградской области сохраняется ряд ограничений, введенных в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, а также вводится ряд новых мер. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, рестораны, кафе, бары продолжат обслуживать посетителей, имеющих сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни за последние полгода или медотвод, подтвержденный ПЦР-тестом. Фитнес-залы, бассейны, сауны, салоны красоты, кинотеатры, театры, музеи, парикмахерские, оздоровительные заведения, турбазы, гостиницы, санатории смогут принимать граждан, имеющих вышеназванные документы. Непродовольственные магазины также смогут посещать только привитые, переболевшие или имеющие ПЦР-тест с медотводом.

Сохраняется и режим самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, и имеющих хронические заболевания в том случае, если они не привиты. Этим гражданам разрешено посещать только медучреждения в случае оказания экстренной помощи, выходить на прогулки, в продуктовые магазины, аптеки. А с 10 ноября жители Волгоградской области смогут приобретать проездные билеты, в том числе и социальные, только после предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.

В то же время в регионе поменялись правила передвижения на междугородном транспорте. Теперь гражданам, которые направляются на лечение или консультации в медучреждения, можно обойтись без справки о вакцинации и ПЦР-теста. Им достаточно будет предъявить направление в больницу.

Между тем, невакцинированным жителям Волгоградской области остается все меньше возможностей для перемещения. Им можно лишь посещать продовольственные магазины, аптеки, пользоваться общественным автомобильным транспортом в пределах своего места жительства.



