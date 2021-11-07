Мужчину без сознания спасли из горящей квартиры в центре Волгограда





Житель Волгограда едва не погиб во время пожара в квартире 5-этажного дома на улице Мира в Центральном районе – пожарные вынесли мужчину на улицу без сознания. Пострадавшего передали медикам, он госпитализирован, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 15.28 7 ноября. Прибывшие на место расчеты 3-й пожарно-спасательной части потушили горевшие на площади 5 квадратных метров домашние вещи спустя 16 минут после вызова. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: Пожары Волгограда/Instagram.