Мужчину без сознания спасли из горящей квартиры в центре Волгограда

Происшествия 07.11.2021 19:42
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07.11.2021 19:42
Житель Волгограда едва не погиб во время пожара в квартире 5-этажного дома на улице Мира в Центральном районе – пожарные вынесли мужчину на улицу без сознания. Пострадавшего передали медикам, он госпитализирован, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 15.28 7 ноября. Прибывшие на место расчеты 3-й пожарно-спасательной части потушили горевшие на площади 5 квадратных метров домашние вещи спустя 16 минут после вызова. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: Пожары Волгограда/Instagram.
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