Иномарку разорвало пополам в ДТП в Волгограде





Chevrolet Lacetti развалился на две части из-за зазевавшегося водителя Toyota Camry в Советском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, минувшим утром 37-летний водитель Toyota Camry двигался по улице Садовая со стороны 2-ой Продольной в сторону туннеля Тулака. Невнимательный водитель отвлекся, в результате машина столкнулась с Chevrolet Lacetti, двигающимся в попутном направлении.





От сильного удара Chevrolet с 24-летним водителем перевернулся. Заднюю часть автомобиля вместе с сидениями отбросило на несколько метров. К счастью, в ДТП никто не пострадал.



