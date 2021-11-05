



Нетрезвый водитель на белой «Волге» не справился с управлением и в темноте угодил в огромную ремонтную яму возле дороги в Камышинском районе. В результате 47-летний виновник ДТП и его 32-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, 4 ноября в 23.20 принявший на грудь мужчина сел за руль и отправился по улице Волгоградской в сторону трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель слишком разогнался и потерял управлением автомобилем, которые выкатился на левую обочину по ходу движения и упал в яму.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.