Волжане вышли на пикеты за новую трассу через пойму





Серия одиночных пикетов прошла в Волжском в поддержку строительства третьей очереди мостового перехода, который соединит в Среднеахтубинском районе новые мосты через Волгу и Ахтубу. Очевидцы застали пикетчиков как минимум в пяти разных точках города и опубликовали снимки активистов в местных социальных сетях, сообщает ИА «Высота 102».

«Волжане не хотят стоять в пробках! Нужна новая дорога в пойме! Сколько деревьев стоят человеческие жизни?», – гласят плакаты, с которым вышли волжане на пикеты.

Строительство новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме протяженностью 4,5 километра стартовало в июне текущего года. На объект были получены положительные заключения государственной технической проектно-сметной и экологической экспертиз, а также разрешение на строительство. Помимо этого Минприроды РФ согласовано внесение изменений в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». В зоне строительства находятся не более 0,2% от общего числа деревьев поймы, состояние которых плачевное: 84% дубов – усыхающие. Однако группа активистов на протяжении нескольких месяцев протестует против возведения трассы, устраивая перформансы на стройплощадке

По новой магистрали пустят транспорт, который проходит транзитом через пойму, что избавит местных жителей от бесконечных пробок и ДТП , в том числе со смертельным исходом. Об этом люди неоднократно говорили властям, в том числе просили губернатора Андрея Бочарова реализовать проект третьего пускового комплекса. В качестве компенсации потерянных во время строительства деревьев в пойме высадят в десятки раз больше саженцев сосен, дубов и акаций. За ними будут ухаживать на протяжении 10 лет: первый год – подрядчик, затем лесничество.

Фото: сообщество ВКонтакте «Я люблю Волжский».