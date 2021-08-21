Жители попросили волгоградского губернатора достроить новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму











Жители поселка Госпитомник и города Краснослободска в Среднеахтубинском районе попросили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова построить новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму. Люди передали свою просьбу главе региона лично, когда встретились с ним минувшим утром в Волжском во время рабочей поездки Бочарова, сообщает ИА «Высота 102».

Губернатор инспектировал ход благоустройства города, когда жители и гости Волжского окружили его, чтобы озвучить свои оценки сделанного, высказать идеи и предложения. Среди них была и жительница Госпитомника, обращение которой попало на видео, опубликованное позднее в социальных сетях. «Высоте 102» удалось связаться с женщиной, просившей о новой трассе.

Лариса Досаева живет в поселке в пойме уже 37 лет. Она приехала в Волжский по делам и, когда шла через площадь Ленина, увидела толпу людей. «Я поинтересовалась, зачем они здесь собрались, праздник ли какой. Сказали, что, возможно, сюда приедет губернатор, – рассказала Лариса Досаева. – И я решила остаться, чтобы поднять вопрос про дорогу. Я много видела в интернете, что какие-то активисты протестуют против трассы, собираются в палаточный городок. Но дорога нам нужна! И не расширять надо существующую, потому что иначе снесут наши дома, наше единственное жилье, а построить то, что придумали еще в Советском Союзе! Так, как ездят машины сейчас, это огромная проблема: мы не можем перейти дорогу, не можем нормально сесть в маршрутку, даже скорая не может быстро приехать к нам».

На видео, где люди просят главу региона построить дорогу через пойму, попал и мужчина, в котором корреспондент информагентства узнал атамана станичного казачьего общества «Станица Букатинская» Александра Бакаева. «Я живу в Краснослободске, на въезде, возле светофора, и чтобы отвезти детей на занятия в Волгоград, чтобы выехать, нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, – рассказал Александр. – Мост через Волгу построили, и в пойме сразу получилось бутылочное горлышко. Теперь надо доделывать все, как это было задумано по советскому проекту, а не с середины наполовину. Я в слободе не встретил ни одного человека, а я общаюсь с огромным количеством людей, кто был бы против дороги через пойму. Проблему можно решить только так».

Выслушав жителей, губернатор Андрей Бочаров заверил людей, что проект строительства третьей очереди мостового перехода через Волгу будет реализован. Пообещал глава региона и заняться вопросом перекрытого доступа к ерику Верблюд – про незаконный забор вдоль водоема также рассказали жители поймы.

Напомним, в Среднеахтубинском районе уже начато строительство третьей очереди мостового перехода через Волгу – проект прошел экспертизы и получил согласование на всех уровнях. Трасса соединит мосты через Волгу и Ахтубу. В настоящее время на участке, где в ближайшем будущем пройдет дорога, ведутся подготовительные земляные работы. Строители снимают верхний слой грунта и складируют, чтобы затем сформировать из него же необходимый рельеф. Параллельно ведется подготовка территории, прилегающей к ерику Судомойка.

В качестве компенсации в пойме высадят более 200 тысяч новых деревьев — в 10 раз больше, чем вырубят при возведении трассы. Экологический ущерб будет минимальным — в зоне строительства находится не более 0,2% от общего числа деревьев в пойме.