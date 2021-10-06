Общество

«Сбежали и мусор бросили»: строители моста под Волгоградом убираются после акции «антидорожников»

Общество 06.10.2021 09:27
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06.10.2021 09:27


Рабочие строительной компании, возводящей мост через ерик Гнилой, вынуждены убирать последствия провокационной акции «антидорожников». Люди, которые накануне привезли на стройплощадку несколько десятков мешков с мусором, поспешно ретировались до приезда полиции, рассказали в подрядной организации. Привезенные 20 мешков отходов группа активистов попросту бросила, не потрудившись очистить площадку за собой.
Строители отметили, что большинство приехавших с мусором и палаткой были женщинами, а руководил ими некий мужчина. «Он давал команды, по которым представительницы слабого пола шли навстречу тяжелой, небезопасной технике, – сказали в компании. – Просили их мирно разойтись, освободить зону производства работ, чтобы никто не получил, не дай Бог, увечья. Но в итоге мы были вынуждены вызвать полицию, чтобы обеспечить безопасность работ».
Напомним, накануне около полудня группа людей приехала на легковом автомобиле на стройплощадку моста через ерик Осинки, где выложила кордон из огромных мешков с мусором. Затем они развернули палатку и устроились возле нее. Рабочие назвали инцидент беспределом, а начальник участка уведомил отдел полиции Среднеахтубинского района и дирекцию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Подготовительные работы по возведению 420-метрового моста через ерик Гнилой начались пять дней назад. Как новый мост через ерик Осинки, он войдет в состав третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. После подготовки стройплощадки начнется установка 316 буронабивных свай.
Мосты через ерики и новая трасса соединят построенные ранее мосты через Ахтубу и Волгу. По этой магистрали пустят транспорт, который проходит транзитом через пойму, что избавит местных жителей от бесконечных пробок и ДТП, в том числе со смертельным исходом. Об этом люди неоднократно говорили властям. В качестве компенсации потерянных во время строительства деревьев в пойме высадят в десятки раз больше саженцев сосен, дубов и акаций. За ними будут ухаживать на протяжении 10 лет: первый год – подрядчик, затем лесничество.

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