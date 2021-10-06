



Рабочие строительной компании, возводящей мост через ерик Гнилой , вынуждены убирать последствия провокационной акции «антидорожников». Люди, которые накануне привезли на стройплощадку несколько десятков мешков с мусором, поспешно ретировались до приезда полиции, рассказали в подрядной организации. Привезенные 20 мешков отходов группа активистов попросту бросила, не потрудившись очистить площадку за собой.

Строители отметили, что большинство приехавших с мусором и палаткой были женщинами, а руководил ими некий мужчина. «Он давал команды, по которым представительницы слабого пола шли навстречу тяжелой, небезопасной технике, – сказали в компании. – Просили их мирно разойтись, освободить зону производства работ, чтобы никто не получил, не дай Бог, увечья. Но в итоге мы были вынуждены вызвать полицию, чтобы обеспечить безопасность работ».

Напомним, накануне около полудня группа людей приехала на легковом автомобиле на стройплощадку моста через ерик Осинки , где выложила кордон из огромных мешков с мусором. Затем они развернули палатку и устроились возле нее. Рабочие назвали инцидент беспределом, а начальник участка уведомил отдел полиции Среднеахтубинского района и дирекцию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Подготовительные работы по возведению 420-метрового моста через ерик Гнилой начались пять дней назад. Как новый мост через ерик Осинки, он войдет в состав третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. После подготовки стройплощадки начнется установка 316 буронабивных свай.