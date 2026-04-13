Бочаров поздравил епископов Елисея и Иоанна со Светлой седмицей





Губернатор Волгоградской области в телефонном разговоре поздравил с Великой Пасхой и Светлой седмицей епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея и епископа Калачевского и Палласовского Иоанна. Андрей Бочаров поблагодарил священнослужителей и пожелал им благополучия.

Напомним, что после Светлой Пасхи православные традиции предписывают отмечать торжество жизни и веры всю последующую неделю. Что такое Светлая седмица, какие обычаи действуют в эти дни и на что накладывается строгий запрет, – подробно ИА «Высота 102» сообщало в специальном материале.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров ранее поздравил со светлым праздником Пасхи митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, вместе с жителями Волгоградской области он принял участие в праздничном богослужении в храме Александра Невского.