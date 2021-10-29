Общество

Суд в Волгоградской области отказал в коллективном иске антипрививочников

Общество 29.10.2021 08:17
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29.10.2021 08:17


Камышинский городской  суд  Волгоградской области оставил  без удовлетворения коллективный иск работников ООО «Камышинтеплоэнерго» об оспаривании приказов об отстранении от работы  в связи с отказом прохождения некоторых сотрудников вакцинации от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, судья посчитал действия работодателя по исполнению постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 г. № 01/3 «О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» законными. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в суд обратились сотрудники предприятия, руководство которого издало приказ  о необходимости всем работникам общества привиться  первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 30.08.2021 г., вторым компонентом – до 30.09.2021 г. Однако некоторые сотрудники отказались вакцинироваться. Тогда руководство компании издало приказ об отстранении этих работников от работы до окончания периода неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации  без начисления заработной платы за указанный период. Суд признал действия работодателя законными.



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