Общество

Коллективный иск отказников от вакцинации рассмотрят в суде Волгоградской области

Общество 01.10.2021 15:50
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01.10.2021 15:50


Рабочие ООО "Камышинтеплоэнерго" обратились в суд с коллективным иском о признании незаконным приказа руководства об отстранении их от работы за отказ от вакцинации. Как сообщили в Камышинском городском суде, сотрудники предприятия просят отменить приказ, взыскать с работодателя утраченный заработок, а также компенсацию морального вреда.
В обоснование своего иска они указали, что на основании постановления Главного государственного санитарного врача Волгоградской области "О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показателям" на предприятии был издан приказ о необходимости всем работникам привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 30 августа, вторым компонентом – до 30 сентября.
Часть сотрудников отказалась делать прививки от COVID-19, поэтому в ООО "Камышинтеплоэнерго" был издан приказ об отстранении их от работы до окончания периода неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации, без начисления заработной платы за указанный период.
Рабочие полагают, что указанные приказы являются незаконными, в связи с чем подлежат отмене.
Данное исковое заявление принято к производству суда и назначено судебное разбирательство.
Отметим, что ранее аналогичное дело рассматривалось в Туле, где коллективный иск подавали сотрудники оборонного предприятия "Щегловский вал". Они требовали признать незаконным решение работодателя об устранении их от работы в связи с отказом привиться против коронавируса. Суд отказался удовлетворить их иски, признав неоплачиваемое отстранение людей от работы за отказ от прививки законным. 

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