Общество 28.10.2021 12:44
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28.10.2021 12:44
О повышении стоимости проезда в городских маршрутках объявили частные перевозчики городского округа города Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 ноября поездка в маршрутном такси по городу будет обходиться в 26 рублей вместо 21 рубля.
Рост стоимости проезда в маршрутках волжане ожидали после принятия решения городских властей о повышении тарифов на проезд в трамваях и автобусах. Напомним, с 1 ноября поездки на муниципальном общественном транспорте Волжского будут стоить 25 рублей. Повышение составит 5 рублей. При этом сохраняется право пересадки на другой маршрут или другой вид транспорта в течение часа с момента начала поездки (кроме пересадки на один и тот же маршрут одного вида транспорта). Цена проездных на месяц, кроме социальных, также увеличивается.
Ранее почти на треть подорожал проезд в пригородных маршрутках Волгоград - Волжский.
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