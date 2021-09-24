Общество

В маршрутках «Волжский-Волгоград» резко поднимают цены на проезд

Общество 24.09.2021 17:05
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24.09.2021 17:05


Волжане в шоке от предстоящего резкого подорожания проезда на популярных маршрутках №123, 160, 159, 146 и 260, которые курсируют в Волгоград. «Водители маршруток уже предупреждают о повышении стоимости проезда с 1 октября. Цены на проезд вырастут на треть! Это же настоящая обдираловка! Наши зарплаты не поднимаются, а цены взлетели на все – на еду, на коммуналку, а теперь еще на проезд!», - возмущаются волжане, которые ездят на работу в Волгоград. Новость о повышении проезда расстроила и студентов. Теперь их стипендии хватит только на проезд на учебу в Волгоград. 
Между тем, по сведениям информагентства, например, стоимость поездки из Волжского до железнодорожного вокзала на маршрутке №123 вырастет до 80 рублей (раньше было 62 рубля), из Волжского до кардиоцентра на маршрутке №260 – до 100 рублей (было 80 рублей). Также подорожает поездка на участке от 3-ой школы в Волгограде до Волжского – с 30 до 60 рублей. Присоединиться к решению своих коллег собираются и другие перевозчики, работающие по маршруту "Волжский-Волгоград". У водителей маршруток своя правда – цены на проезд давно не менялись, а бензин и особенно газ подорожали. Кроме того, перевозчики "припомнили" и убытки, понесенные во время локдауна, когда временно приостанавливалась их деятельность. 
Выручить волжан в этой сложной ситуации могли бы муниципальные автобусы №123, стоимость проезда в которых пока остается прежней. Однако "поймать" их довольно сложно - на маршрут ежедневно выходят только три автобуса. Ранее в автоколонне объясняли резкое сокращение количества подвижного состава на линии уменьшением финансирования субсидирования комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 

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