Происшествия

Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиков

Происшествия 27.10.2021 13:58
0
27.10.2021 13:58


В Челябинске на двое суток арестовали 19-летнего жителя Волгограда за попытку улететь из города с марихуаной в рюкзаке. Молодой человек перед этим разыграл целый спектакль перед сотрудниками транспортной полиции с пропажей и поисками своего багажа, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Волгоградец находился в Челябинске в командировке и собирался на рейс домой. В рюкзаке у него лежали 2 грамма марихуаны, поэтому увидев в аэропорту сотрудников полиции, юноша запаниковал, спрятал свой рюкзак и ушел. Через некоторое время он решил вернуться за ним, чтобы всё-таки вылететь в Волгоград. Он обратился к полицейским с просьбой помочь найти его рюкзак, который он якобы забыл в зале прилета внутренних авиалиний.
Правоохранительные органы быстро отыскали пропажу и при передаче рюкзака владельцу заметили, что он слишком взволнован. Они спросили, не перевозит ли мужчина что-либо запрещенное, и волгоградец сдался. Во время осмотра полицейские нашли наркотики в боковом кармане рюкзака и направили их на исследование. На нарушителя челябинские правоохранители составили два административных протокола за незаконное хранение наркотиков и уклонение от диагностики и профилактики наркомании.
Фото: пресс-центр аэропорта Челябинска.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Происшествия
27.10.2021 10:31
Происшествия 27.10.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2021 08:57
Происшествия 27.10.2021 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2021 12:42
Происшествия 26.10.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2021 10:36
Происшествия 26.10.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2021 14:55
Происшествия 25.10.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2021 12:48
Происшествия 25.10.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2021 10:50
Происшествия 24.10.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2021 10:39
Происшествия 24.10.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2021 12:26
Происшествия 23.10.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2021 12:04
Происшествия 23.10.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2021 23:39
Происшествия 22.10.2021 23:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2021 10:38
Происшествия 22.10.2021 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2021 08:44
Происшествия 22.10.2021 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2021 19:08
Происшествия 21.10.2021 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2021 12:58
Происшествия 21.10.2021 12:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:13
Российский бортинженер МКС сфотографировал Волгоград из космосаСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие»: более половины жителей юга готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажногоСмотреть фотографии
14:42
Волгоградская облдума закупает елочные шары почти на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:58
Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиковСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский облсуд приговорил убийцу иностранного студента к 19 годам строгого режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
МегаФон передаст башенные активы независимому операторуСмотреть фотографии
12:12
Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
11:59
Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Почти миллиард получит Волгоградская область из Москвы на медицинуСмотреть фотографии
11:43
Мужчина в Волгоградской области обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ееСмотреть фотографии
11:19
Фермера под Волгоградом оштрафовали за отказ от вакцинации коровСмотреть фотографии
10:55
В нерабочую неделю россияне полетят в Турцию, Египет, ОЭА и на КипрСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила стоявшего на дороге пешеходаСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде отремонтируют дороги за 212 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец собрал на даче незаконный арсенал оружия времен войныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Иномарка снесла продуктовый киоск на Второй продольной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В речпорту Волжского потушили пожарСмотреть фотографии
22:00
Волгоградцы массово переходят на самозанятостьСмотреть фотографии
20:14
Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»Смотреть фотографии
19:51
Саморазвитие, игры с детьми и здоровый сон: чем заняться на COVIкулах без риска для здоровьяСмотреть фотографии
18:55
Ослепший ровесник революции в Волгоградской области остался без льгот из-за потерянных документовСмотреть фотографии
18:09
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитнымСмотреть фотографии
17:30
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратамиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за долларСмотреть фотографии
16:16
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициямиСмотреть фотографии
16:06
Умершая от ковида акушерка в Волгограде не прививалась из-за медотводаСмотреть фотографии
15:51
Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021Смотреть фотографии
15:50
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:34
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 