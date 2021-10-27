Происшествия 27.10.2021 13:58
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27.10.2021 13:58
В Челябинске на двое суток арестовали 19-летнего жителя Волгограда за попытку улететь из города с марихуаной в рюкзаке. Молодой человек перед этим разыграл целый спектакль перед сотрудниками транспортной полиции с пропажей и поисками своего багажа, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Волгоградец находился в Челябинске в командировке и собирался на рейс домой. В рюкзаке у него лежали 2 грамма марихуаны, поэтому увидев в аэропорту сотрудников полиции, юноша запаниковал, спрятал свой рюкзак и ушел. Через некоторое время он решил вернуться за ним, чтобы всё-таки вылететь в Волгоград. Он обратился к полицейским с просьбой помочь найти его рюкзак, который он якобы забыл в зале прилета внутренних авиалиний.
Правоохранительные органы быстро отыскали пропажу и при передаче рюкзака владельцу заметили, что он слишком взволнован. Они спросили, не перевозит ли мужчина что-либо запрещенное, и волгоградец сдался. Во время осмотра полицейские нашли наркотики в боковом кармане рюкзака и направили их на исследование. На нарушителя челябинские правоохранители составили два административных протокола за незаконное хранение наркотиков и уклонение от диагностики и профилактики наркомании.
Фото: пресс-центр аэропорта Челябинска.
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