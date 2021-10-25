



27-летняя женщина задержана по подозрению в краже денег со счетов клиентов банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина работала старшим консультантом одного из банков и решили наживиться за счет накоплений пенсионеров.

Так, в июне 2018 года она выпустила пластиковую банковскую карту и привязала ее к накопительному счету 69-летнего клиента, при этом пенсионер даже не подозревал об этом. После этого в течение 14-и месяцев злоумышленница снимала со счета пенсионера денежные средства и тратила их на свои нужды. Всего женщина похитила у потерпевшего свыше 900 тысяч рублей.Когда через год мужчина обратился в банк с целью снять небольшую сумму со своего счета, сотрудница выдала последнему денежные средства со счета другого клиента.Впоследствии в декабре 2020 года она вновь выпустила банковскую карту, привязав её к счету уже другого 72-летнего пенсионера и в течение года совершала хищение чужих денежных средств на общую сумму около 500 тысяч рублей. Задержанная сотрудниками полиции женщина созналась в содеянном.В отношении неё следователями Отдела МВД России по г. Михайловке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с банковского счета в крупном размере».За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.