Когда через год мужчина обратился в банк с целью снять небольшую сумму со своего счета, сотрудница выдала последнему денежные средства со счета другого клиента.
Впоследствии в декабре 2020 года она вновь выпустила банковскую карту, привязав её к счету уже другого 72-летнего пенсионера и в течение года совершала хищение чужих денежных средств на общую сумму около 500 тысяч рублей. Задержанная сотрудниками полиции женщина созналась в содеянном.
В отношении неё следователями Отдела МВД России по г. Михайловке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с банковского счета в крупном размере».
За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.