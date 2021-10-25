СМС от билайн поможет спасти жизнь





Для поиска пропавших детей и взрослых в Волгоградской области и других регионах России оператор билайн запустил решение «Билайн.Поиск», разработанное для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Благодаря технологии анализа больших данных «Билайн.Поиск» позволяет определить среди абонентов билайн потенциальных свидетелей, то есть тех людей, которые могут что-то знать о том, кого ищут. Например, находились недалеко от того района, где пропал человек и могли его видеть.

В смс, которую получат эти абоненты, будут содержаться не только данные о пропавшем и его фото, но и телефон горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт». Такие смс оператор отправляет только тем клиентам, которые при заключении абонентского договора согласились получать информационные рассылки. После поступления смс человек сам принимает решение, как действовать. Он может позвонить по горячей линии и рассказать то, что знает, или даже в качестве волонтера присоединиться к поискам.

«В поиске людей самый ценный ресурс – время, – говорит председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Григорий Сергеев. – «Билайн.Поиск» позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается, и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают в нашей работе».

«ЛизаАлерт» и билайн сотрудничают более 10 лет. Федеральная горячая линия 8-800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших открыта в 2011 году.

Кроме того, для более быстрого поиска пропавших людей билайн и «ЛизаАлерт» создали решение «BeelineAI – Поиск людей» на основе сверхточных нейронных сетей, которое помогает распознавать людей на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов во время поисков в природной среде.

Также работает система смс-информирования людей о поисках рядом. Подписаться на смс-оповещения могут абоненты всех операторов, сервис бесплатен и доступен по ссылке https://lizaalert.beeline.ru /.

Фото предоставлено пресс-службой билайн, автор – Екатерина Гнатюк.