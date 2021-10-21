



За 9 месяцев 2021 года представителям малого и среднего бизнеса выдано около 1900 кредитов. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них дистанционно - 1125, что также почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошло года. Доля онлайн-займов уже второй год подряд составляет около 60% от общего числа выдаваемых кредитов. В текущем году предприниматели Волгоградской области оформили в Сбербанке онлайн-кредитов на общую сумму около 400 млн рублей.

Воспользоваться сервисом можно в онлайн-банке для бизнеса СберБизнес. Необходимо только выбрать подходящую программу кредитования, а затем направить заявку и документы в электронном виде. Система сама подсказывает клиенту дальнейшие действия: например, какой залог может принять банк, потребуются ли поручители. Решение о выдаче средств также принимается дистанционно. Визит в банк для идентификации потребуется только новым клиентам, которые не обслуживались в Сбербанке.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сегодня многие банковские услуги могут быть предоставлены удалённо. Это удобный и комфортный и безопасный процесс, который позволяет существенно экономить время наших клиентов. Гибкие условия кредитования, удобный интерфейс системы, полноценная поддержка клиентов при любых возникших вопросах делают сервис Сбербанка востребованным у предпринимателей региона».

Предприниматели Волгоградской области через СберБизнес могут оформить кредит на любые цели: для финансирования текущей деятельности, на модернизацию производства, пополнение оборотных средств, покупку транспорта или недвижимости. Более подробно изучить условия можно на сайте Сбербанка.



