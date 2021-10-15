Экономика

ВТБ застрахует сотрудников переписи населения от коронавируса

Экономика 15.10.2021 14:44 Новости компаний
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15.10.2021 14:44 Новости компаний


ВТБ обеспечит страхование от коронавирусной инфекции и несчастных случаев для сотрудников Всероссийской переписи населения. Страховое покрытие составляет 200 тыс. рублей. 
Программа страхования от ВТБ на случай заражения COVID-19 или несчастных случаев будет действовать в течение всего месяца переписной кампании. В случае стационарного лечения страховая сумма будет дополнительно выплачиваться за каждый день пребывания в больнице. Кроме того, страховая защита для сотрудников переписной кампании покрывает несчастные случаи и другие заболевания, которые привели к тяжкому вреду для здоровья. Для участников кампании страховая защита бесплатна. 
ВТБ автоматически оформит страховку для всех переписчиков, которые являются или становятся клиентами банка. Клиенты других банков могут бесплатно открыть в ВТБ неименную дебетовую карту Visa и в дополнение к страховке получить 1000 рублей при совершении первой транзакции по ней на любую сумму.
«Всероссийская перепись населения – важный государственный проект, результаты которого влияют на дальнейшее развитие всей нашей страны. Продолжающаяся пандемия накладывает на каждого из нас повышенные обязательства по обеспечению безопасности для всех ее участников. ВТБ как социально ответственный банк принял решение поддержать волонтеров и других сотрудников переписной кампании и дополнительно застраховать их от наиболее значимых для здоровья рисков. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и надежно. Поэтому страховка оформляется для наших клиентов автоматически и бесплатно, и переписчикам нет необходимости беспокоиться о страховой защите», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Сегодня ВТБ уже обеспечивает бесплатной страховкой пенсионеров на случай мошеннических списаний, а также предлагает бесплатную страховку на случай онкологии у детей клиентам, которые получают на карту банка детские выплаты.
«ВТБ последовательно придерживается принципов устойчивого развития в своей работе. Нам важно не только четко и в срок выполнять задачу по перечислению государственных средств нашим клиентам, но и оказывать дополнительную и адресную поддержку тем категориям населения, кто особенно в ней нуждается. Это фундаментальная часть нашей социальной ответственности перед жителями России, и участие в таких проектах на регулярной основе мы продолжим и в дальнейшем», - подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

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