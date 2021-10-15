Происшествия

Две фуры столкнулись в промзоне в Волжском, есть пострадавший

Происшествия 15.10.2021 14:00
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15.10.2021 14:00


В результате жесткого столкновения двух грузовых автомобилей в Волжском госпитализирован 24-летний водитель КАМАЗа. Авария произошла на пересечении улиц Металлургов и 6-я автодорога в промзоне около 9 часов утра, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель МАЗ с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу ехавшему навстречу КАМАЗу и врезался в него. От удара оба автомобиля обе фуры вылетели на обочину и перевернулись на бок, МАЗ потерял полуприцеп, из кузова КАМАЗа высыпался груз. Виновник ДТП не пострадал.
Фото: Александр Sanches, ВКонтакте.

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