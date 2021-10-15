Две фуры столкнулись в промзоне в Волжском, есть пострадавший





В результате жесткого столкновения двух грузовых автомобилей в Волжском госпитализирован 24-летний водитель КАМАЗа. Авария произошла на пересечении улиц Металлургов и 6-я автодорога в промзоне около 9 часов утра, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, водитель МАЗ с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу ехавшему навстречу КАМАЗу и врезался в него. От удара оба автомобиля обе фуры вылетели на обочину и перевернулись на бок, МАЗ потерял полуприцеп, из кузова КАМАЗа высыпался груз. Виновник ДТП не пострадал.

Фото: Александр Sanches, ВКонтакте.