На конференции Сбера обсудили какими будут города в будущем





В Самаре состоялась конференция «Пространство для жизни: будущее строительства и управления недвижимостью». На ней собрались представители крупнейших застройщиков и управляющих компаний регионов Поволжья. Ключевой темой конференции стало внедрение «умных» систем и технологий в объекты недвижимости. Организаторами конференции выступили Поволжский банк Сбербанка и компания Doma.ai, входящая в экосистему Сбера.

На пленарном заседании «Современная урбанистика» выступили спикеры из Франции и России. Анук Лежандр, со-основатель и архитектор бюро X-TU, создатель проекта «Города фотосинтеза» с небоскребами на плавучей платформе X SEA TY рассказала какие проблемы может решить строительство города на воде. Опытом управления современным городом, созданным с ноля, поделился Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, который был основан в 2021 году в Республике Татарстан.

Особое внимание на конференции уделили теме ESG и устойчивому развитию. Так Ариан Делилез, директор Французской Федерации ландшафтных архитекторов, обратила внимание на то, что сегодня возрастает роль «зелёной» инфраструктуры в городах, о важности создания эко-кварталов, как источника кислорода. Также эксперты отметили важность включения водных объектов в городской пейзаж, которые позволяют не только питать почву, но и создавать необходимую влагу для функционирования экосистемы города. Илья Сотонин, генеральный директор компании Doma.ai, рассказал о будущем обслуживания недвижимости и повышении эффективности сервисных компаний. По его словам, все больше УК понимают невозможность вести бизнес по-старому. Сегодня им нужны понятные и работающие инструменты цифровизации. Он также упомянул о решениях, которые могут изменить наше отношение к домам. Развитие технологий накопления и генерации электричества позволит производить энергию там, где она потребляется, на крышах и чердаках домов. А доступная энергия может привести к появлению вертикальных ферм на тех же чердаках и подвалах, на которых продукты будут производиться прямо в центрах наших городов, ближе к потребителю

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Будущее станет таким, каким мы сами его сделаем. Этот тезис на сегодняшней конференции проходил красной линией. Вопрос инвестирования в города, в которых будут созданы все условия для комфортной жизни людей, сегодня очень актуален. Сбер заинтересован в инвестировании не только финансов, но и технологий, и креатива в создание комфортного городского пространства, отвечающего самым высоким запросам общества и сохраняющего экологию.

Подобные конференции очень важны, потому что позволяют обсудить прикладное использование самых инновационных технологий. Сбер готов не только делиться своим опытом, но и объединять экспертов из различных областей, чтобы получившаяся синергия давала импульс для развития наших городов».

Светлана Назарова, управляющий директор – начальник управления финансирования недвижимости ПАО Сбербанк: «Залогом успеха для участников рынка жилой недвижимости является умение заранее предугадать тренды и быть гибкими при возникновении новых вызовов. Сейчас все большую популярность в обществе набирают тренды ответственного инвестирования и потребления. И если несколько лет назад сложно было представить, что ESG-повестка плотно войдет в нашу жизнь, то уже сейчас этот вопрос становится реальностью. Сбер, как лидер по финансированию девелоперских проектов, готов помогать застройщикам применять новые подходы в строительстве жилья. Сейчас мы работаем над тремя основными направлениями, отвечающими повестке ESG: зеленое кредитование для предприятий отрасли, финансирование строительства застроек, обладающих всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания населения, и предоставление девелоперам сервисов экосистемы Сбера, помогающим в построении бизнес-процессов и развитии персонала».

Илья Сотонин, генеральный директор компании «Дома.ai»: «Устойчивое развитие городов сейчас нельзя представить без современных инструментов управления. И не последнюю роль здесь играет цифровизация сферы ЖКХ. Сегодня эта отрасль многим кажется непрозрачной, но так происходит не потому, что управляющие компании намеренно выступают в роли злодеев. Чаще это связано с отсутствием налаженных бизнес-процессов. Только пересмотрев свой подход в этом вопросе, они могут повысить эффективность, а значит и уровень счастья жильцов.

Застройщики также выигрывают от цифровизации. Для них УК - это кот в мешке. Возможность же оценки работы на основании объективных цифр и правильных выводов в разы повышает доверие».



