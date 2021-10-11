









В результате столкновения четырех автомобилей по дороге в аэропорт Волгограда погиб водитель Volkswagen с иностранным госномером. В больницу Волгограда госпитализированы еще четверо пассажиров этого же автомобиля, двое детей и двое взрослых, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, около 17.45 на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе столкнулись два Renault Logan, один из которых маркирован как такси, Lada Kalina и Volkswagen. По уточненным данным, водитель отечественного автомобиля ехал в сторону поселка Гумрак в правом ряду и начал перестраиваться в левый ряд, из-за чего водитель попутно двигавшегося в левом ряду Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. От удара иномарку отбросило на следовавшее в попутном направлении такси.

На месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа, выехало руководство областной ГИБДД, эксперты-автотехники Главка полиции. Пострадавших госпитализировали двумя каретами скорой помощи, уточнили в облздраве. Как стало известно информагентству, в разбившейся иномарке находилась семья из Армении, недавно переехавшая в Волгоград.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.