Происшествия 11.10.2021 19:04
0
11.10.2021 19:04
В результате столкновения четырех автомобилей по дороге в аэропорт Волгограда погиб водитель Volkswagen с иностранным госномером. В больницу Волгограда госпитализированы еще четверо пассажиров этого же автомобиля, двое детей и двое взрослых, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, около 17.45 на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе столкнулись два Renault Logan, один из которых маркирован как такси, Lada Kalina и Volkswagen. По уточненным данным, водитель отечественного автомобиля ехал в сторону поселка Гумрак в правом ряду и начал перестраиваться в левый ряд, из-за чего водитель попутно двигавшегося в левом ряду Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. От удара иномарку отбросило на следовавшее в попутном направлении такси.
На месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа, выехало руководство областной ГИБДД, эксперты-автотехники Главка полиции. Пострадавших госпитализировали двумя каретами скорой помощи, уточнили в облздраве. Как стало известно информагентству, в разбившейся иномарке находилась семья из Армении, недавно переехавшая в Волгоград.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Микроавтобус собрал две легковушки в результате ДТП в Волгограде (ВИДЕО)11.10.2021 17:31
Происшествия 11.10.2021 17:31
Пьяный мужчина вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде (ВИДЕО)11.10.2021 12:26
Происшествия 11.10.2021 12:26
Пьяный водитель "Оки" протаранил иномарку с пассажирами под Волгоградом11.10.2021 10:36
Происшествия 11.10.2021 10:36
Камеры зафиксировали роковой поворот маршрутки в центре Волгограда11.10.2021 10:22
Происшествия 11.10.2021 10:22
Пассажира маршрутки с подозрительным йогуртом задержали под Волгоградом11.10.2021 09:42
Происшествия 11.10.2021 09:42
Два ребенка и две женщины пострадали из-за маршрутчика в Волгограде10.10.2021 19:19
Происшествия 10.10.2021 19:19
Такси вылетело с трассы после столкновения с легковушкой под Волгоградом10.10.2021 17:20
Происшествия 10.10.2021 17:20
Порыв водопровода ликвидируют в микрорайоне Тулака в Волгограде10.10.2021 11:34
Происшествия 10.10.2021 11:34
Машина скорой помощи врезалась в КАМАЗ на трассе в Волгоградской области10.10.2021 10:35
Происшествия 10.10.2021 10:35
Пассажирка люксового микроавтобуса умерла в больнице после ДТП под Волгоградом10.10.2021 09:52
Происшествия 10.10.2021 09:52
Два человека попали в больницу после ДТП на мистическом перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)09.10.2021 10:22
Происшествия 09.10.2021 10:22
В тройном ДТП на юге Волгограда пострадал подросток09.10.2021 09:47
Происшествия 09.10.2021 09:47
В Волгоградской области сгорел дом из-за печного отопления09.10.2021 09:25
Происшествия 09.10.2021 09:25
Пенсионерка погибла в загоревшейся квартире на севере Волгоградской области08.10.2021 11:09
Происшествия 08.10.2021 11:09
Пригородная маршрутка снесла дорожный знак в центре Волгограда07.10.2021 20:56
Происшествия 07.10.2021 20:56
Реклама