Зараженную АЧС мясную продукцию из Белгородской области уничтожат в Волгограде

Экономика 08.10.2021 16:34
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08.10.2021 16:34
Специалисты городской ветстанции Волгограда уничтожат найденную на одном из складов мясную продукцию, зараженную вирусом африканской чумы свиней. В холодильной камере в здании на улице Исторической, 181, где обнаружили источник инфекции, проведут обеззараживание. Соответствующий приказ об утверждении плана мероприятий по ликвидации инфицированного объекта подписал врио председателя облкомветеринарии Сергей Гиченков.
ДНК возбудителя африканской чумы свиней был обнаружен в пробах свиноводческой продукции, произведенной в том числе из сырья ООО «АПК «АгроФуд» в Белгородской области. Оттуда на склады ООО «Царицынский комбинат» в Волгограде привезли более 25 тонн готовых к продаже продуктов. ДНК вируса обнаружили специалисты комитета ветеринарии Волгоградской области, о чем немедленно сообщили в территориальное управление Россельхознадзора.
Помимо уничтожения продукции и обеззараживания камеры на прилегающей территории ограничили движение транспорта, а при выезде за территорию предприятия его дезинфицируют. Всех, кто заходит на инфицированную территорию, обязали переодеваться и переобуваться.
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