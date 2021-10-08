Экономика

На сайте проекта Сбера «Российские истории» жители Поволжья рассказали о любимых учителях

Экономика 08.10.2021 13:48 Новости компаний
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08.10.2021 13:48 Новости компаний


О любви к профессии и ученикам, о мастерстве и призвании — на сайте проекта Сбера «Российские истории» ко Дню учителя появились рассказы о педагогах, которыми гордятся жители регионов страны. 
Среди опубликованных материалов, к примеру, шесть историй жителей Волгоградской области. Бывшие выпускники МОУ «Лицей № 1» г. Волжский с любовью и уважением рассказывают о своих педагогах. «Я бы хотела рассказать о своей первой учительнице - учительнице начальных классов, с которой у меня и по сей день тёплые и прекрасные отношения, — делится в своем рассказе Алиса К., - Лада Александровна - сильный учитель, благодаря ей я твёрдо овладела базовыми знаниями, и она заложила прочный фундамент в моей учебной жизни, что позволяет мне и сейчас с лёгкостью изучать другие предметы. Хочу сказать спасибо за все, что сделал для меня этот учитель!»
В рассказе Василия Ж. такие слова: «Я могу с гордостью сказать, что МОУ "Лицей №1" был моим вторым домом и остаётся таким по сей день. Все учителя для меня являются очень близкими и родными людьми. Хотя бы раз в год я стараюсь их навещать. Обычно мы вспоминаем тёплые и смешные моменты моей школьной жизни».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Каждый из нас помнит своего первого учителя. Человека, который в самом начале пути прививает нам желание познавать новое, получать знания и двигаться вперёд, преодолевая любые трудности. Учителя — это люди с потрясающими достижениями, достойными того, чтобы о них узнала страна, в том числе через проект Сбера «Российские истории». 
На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях. Страница проекта состоит из трёх разделов: «Гордимся», «Заботимся» и «Верим». В них уже представлены достижения не только учителей, но и микробиологов, покорителей космоса, врачей, спасающих жизни во время пандемии; экологов, сохраняющих исчезающие виды животных; победителей международных школьных и студенческих олимпиад; предпринимателей, создающих новые рабочие места; разработчиков технологий искусственного интеллекта и других жителей России.

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