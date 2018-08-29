Юные волгоградцы примерили на себя роль спасателей

Телекурьер 29.08.2018 19:23
366 0
29.08.2018 19:23
Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• Воспитанники «Орленка» примерили роль спасателей: что нового узнали юные волгоградцы?
• Андрей Бочаров побывал в Кировском районе: какие задачи поставил губернатор в ходе рабочей поездки?
• В Волгограде выбирают лучший двор: как совместить благоустройство и творчество?
• Более 1,5 тысячи школ региона прошли комплексную проверку: какую оценку поставили эксперты?
• То, что читатели узнают завтра, МТВ расскажет сегодня в обзоре газеты «Городские вести».
Также корреспонденты МТВ поведают о погоде на ближайшие сутки и начале досрочного голосования в Волгоградскую городскую Думу. А волгоградцы поделятся со зрителями МТВ своими хорошими новостями.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 09:55
2935 10
29.08.2018 07:55
1879 13
27.08.2018 19:10
1394 6
В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей России29.08.2018 07:55
Телекурьер 29.08.2018 07:55
2525 13 Обсудить
В Волгограде создают кукол, очень похожих на людей28.08.2018 19:26
Телекурьер 28.08.2018 19:26
1422 0 Обсудить
В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало больше28.08.2018 09:55
Телекурьер 28.08.2018 09:55
3114 10 Обсудить
Бизнес-леди устроили хэнд-мейд-ярмарку для волгоградцев27.08.2018 19:10
Телекурьер 27.08.2018 19:10
1615 6 Обсудить
В одной из поликлиник Волгоградской области детей лечил человек, не имеющий никакого отношения к медицине31.07.2018 11:40
Телекурьер 31.07.2018 11:40
24417 11 Обсудить
Волгоградский промышленник Олег Савченко стал экономическим гуру телеканала НТВ25.05.2018 21:30
Телекурьер 25.05.2018 21:30
55257 17 Обсудить
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиарды11.04.2018 14:33
Телекурьер 11.04.2018 14:33
44492 57 Обсудить
Программа «Земский доктор» будет продлена до 2020 года25.03.2018 06:06
Телекурьер 25.03.2018 06:06
19188 0 Обсудить
Первый канал: Волгоград готовится к футболу02.03.2018 09:42
Телекурьер 02.03.2018 09:42
17971 24 Обсудить
Волгоградские журналисты разобрали «черные» и «белые» стороны профессии30.01.2018 15:23
Телекурьер 30.01.2018 15:23
36330 18 Обсудить
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»26.01.2018 16:35
Телекурьер 26.01.2018 16:35
12658 43 Обсудить
Журналист федерального канала провел «Генеральную уборку» в Волгоградской и Астраханской областях18.12.2017 21:00
Телекурьер 18.12.2017 21:00
63089 16 Обсудить
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы22.11.2017 12:24
Телекурьер 22.11.2017 12:24
37718 34 Обсудить
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном канале15.11.2017 09:31
Телекурьер 15.11.2017 09:31
23749 33 Обсудить
В Волгограде жителей незаконно построенного дома чуть не выселили из единственного жилья03.11.2017 13:05
Телекурьер 03.11.2017 13:05
18445 19 Обсудить
Реклама