Телекурьер

Юные волгоградцы примерили на себя роль спасателей

Телекурьер 29.08.2018 19:23
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29.08.2018 19:23


Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• Воспитанники «Орленка» примерили роль спасателей: что нового узнали юные волгоградцы?
• Андрей Бочаров побывал в Кировском районе: какие задачи поставил губернатор в ходе рабочей поездки?
• В Волгограде выбирают лучший двор: как совместить благоустройство и творчество?
• Более 1,5 тысячи школ региона прошли комплексную проверку: какую оценку поставили эксперты?
• То, что читатели узнают завтра, МТВ расскажет сегодня в обзоре газеты «Городские вести».
Также корреспонденты МТВ поведают о погоде на ближайшие сутки и начале досрочного голосования в Волгоградскую городскую Думу. А волгоградцы поделятся со зрителями МТВ своими хорошими новостями.

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