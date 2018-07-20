Жители Волгограда увидели за Волгой счастливое предзнаменование

Общество 20.07.2018 19:46
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20.07.2018 19:46
Редкое природное явление - двойную радугу смогли увидеть сегодня вечером жители Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. В редакцию прислали фотографию, сделанную на правом берегу Волги в микрорайоне Тулака. На ней запечатлено небо над левым берегом реки и островом Голодный. По оценкам очевидцев, размер обеих радуг составляет несколько километров. Отметим, что согласно народным приметам, увидеть такое явление - к счастью.
Фото: Александр Карпов
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