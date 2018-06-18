В Волгограде перед матчем ЧМ-2018 волонтерам собачьего питомника запретили раздавать листовки





В Волгограде перед матчем «Англия – Тунис» на территории последней мили ФИФА полиция не позволила волонтерам приюта «Дино» раздавать листовки. Об этом ИА «Высота 102» сообщила одна из активисток, присоединившаяся к мероприятию, Юлия Россошанская. «Нас подвели к полицейской машине, попросили предъявить паспорта. Затем нас отпустили, но при условии, что мы не будем раздавать листовки. Нам заявили, что мы проводим несанкционированную акцию. Хотя никаких провокационных сведений в наших печатных материалах не содержится», - пояснила Юлия. Листовки волонтеров были адресованы болельщикам, в том числе иностранным, и содержали призыв взять из приюта собаку или кошку и спасти животному жизнь. «Ежегодно на улицах российских городов погибают тысячи животных, ставших жертвами безответственности и человеческой жестокости», - говорится в тексте, который также дублируется на английском языке.

Напомним, накануне мундиаля Волгоград стал участником благотворительного проекта «Найди в России друга», нацеленного помочь питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. В городе-герое данную акцию поддержал приют «Дино», который запланировал во время МЧ провести забег-выставку «Дорога домой» для привлечения внимания туристов к проблеме безнадзорных животных.

Недавно о реализации совместного проекта с приютом «Дино» заявила администрация Волгограда. В конце мая муниципальный «Горпитомник», который занимается отловом бродячих животных, передал благотворительной организации для социализации первых собак. Кроме того, комитетом ветеринарии Волгоградской области принято решение сократить до 50% стоимость услуг на стерилизацию бездомных животных для волонтерских организаций во всех государственных ветклиниках. Параллельно в городе в рамках совместной работы общественников и власти стала создаваться электронная база безнадзорных животных. Собаки, находящиеся под патронажем волонтеров, стерилизуются и чипируются. Первым примером гуманного соседства стала собака Найда, получившая зеленую клипсу с номером «1».



