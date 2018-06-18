Насекомых, которые досаждают гостям ЧМ в Волгограде, вечером на стадионе не будет

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Кровососущей мошки, которая с утра в понедельник начала досаждать многочисленным гостям и болельщикам чемпионата мира по футболу в Волгограде, вечером на стадионе, где состоится матч Тунис - Англия, не будет. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Волгоградской области.

"Да, мошка появилась, это ее сезон, но в таком объеме, как это в Волгограде бывает обычно, сейчас это совсем некритично. Конечно, гостям непривычно, но вечером на стадионе мошки не будет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что одним из факторов того, что насекомых не будет на арене во время матча, может быть то, что ее разгонит ветер.

Ранее в облкомприроды сообщали, что в конце мая впервые в Волгограде с легких самолетов было обработано против личинок комара и мошки порядка 7 тыс. га в 15-километровой зоне вокруг стадиона "Волгоград-Арена".

В понедельник в 21:00 мск на 45-тысячной "Волгоград-Арене" состоится первый матч ЧМ-2018 в Волгограде. На поле выйдут сборные Туниса и Англии, для обеих команд это будет первая игра на чемпионате.