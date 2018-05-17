









Чтобы спасти от голодной смерти питомца "дворянского происхождения", волонтеру Наталье Миндриной пришлось заплатить нерадивой хозяйке энную сумму, чтобы спасти собаку. В противном случае - пес бы погиб. Как сообщили ИА "Высота 102" в одной из ветеринарных клиник Волгограда, где сейчас Мухтар проходит "реабилитацию" , к ним лохматый пациент поступил в крайней степени истощения. Собака боялась людей и вела себя по отношению к персоналу агрессивно. Но, как говорится, и время лечит. Видимо, пес понял, что в ветлечебнице ему ничто не угрожает, он успокоился, начал есть. Сейчас помимо усиленного питания, проводят обследования и лечение четвероногого пациента.Но говорить о счастливом спасении собаки пока преждевременно. З5-летняя хозяйка пса намерена после лечения вернуть Мухтара себе.

"Она хочет забрать его уже сейчас, я уговариваю ее потерпеть и плачу ей деньги, чтобы она не настаивала на возвращение собаки", -говорит Наталья.

По мнению ветврачей, этого допустить нельзя, налицо все основания для подачи заявления в полицию о жестоком обращении с животными.

Девушка волонтер призналась, что это крайняя мера. Наталье жаль и собаку и отчасти ее хозяев. Семья неблагополучная. Сама хозяйка Мухтара, у которой 11-летняя дочь, злоупотребляет спиртным. Живут очень бедно. ть. "Я не знаю, что будет дальше, главное сейчас вылечить и откормить Мухтара. Но я знаю точно - собаку им отдавать нельзя"- считает волонтер.