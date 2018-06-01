|Разное
|02.06.2018 06:06
Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый дом
Судьба одноглазой кошки Мухи сделала крутой вираж после публикации ИА «Высота 102». Рассказ о том, как пушистая красавица стала калекой по вине очень злых людей, которые выжгли ей глаз сигаретой и бросили умирать, не остался без отклика. Из ветеринарной клиники, где временно жила кошка, ее забрал житель Волгограда по имени Виталий. Сегодня он рассказал, что Муха оказалась удивительно благодарным существом и совершенно очаровала всю семью. Самой свежей новостью из жизни Мухи стало рождение у нее на днях трех пушистиков (принесла плоды дружба с другим домочадцем - котом). Счастливый хозяин пребывает в таком умилении, что пока даже помыслить не может о том, что с котятами можно расстаться и отдать в добрые руки. В свете этой простой кошачьей и человеческой истории редакция ИА «Высота 102» желает всем своим читателям радости в виде спасенных животных.
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|Происшествия
|02.06.2018 10:38
Стали известны обстоятельства аварии с участием трех автомашин в районе поселка Водстрой, в которой пострадали 5 человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по уточненным сведениям, авария произошла в 14:40 за пределами города, в Городищенском районе на 3-й Продольной в 300 метрах от железнодорожного переезда “станция Орловка”. По имеющимся сведениям, 44-летний водитель “Ford Focus” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в “Mazda 323”, которой управляла 42-летняя женщина, и столкнулся с “Fiat Albea”, за рулем которого сидел мужчина 69 лет. В результате аварии в больницу с травмами попали водитель...
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|Происшествия
|02.06.2018 10:16
Женщина пострадала в результате дорожного происшествия в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, минувшей ночью, в 23:30, проезжая по переулку Советскому, водитель “ВАЗ-2104” сбил женщину и скрылся. ДТП случилось напротив дома № 62 по улице Майской. Известно, что она шла по обочине дороги навстречу транспорту. 34-летняя пострадавшая госпитализирована. Полиция ищет водителя-беглеца. Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.
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|Происшествия
|02.06.2018 10:05
Три человека пострадали в аварии в Дубовском районе. Как сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу на 108 километре федеральной трассы “Волгоград-Сызрань” столкнулись “Mercedes-Benz E-320” и “Chevrolet Lanos”. По имеющимся сведениям, 35-летний водитель“Chevrolet” выехал на встречную полосу. В результате аварии в больницу попали он сам, его 31-летний пассажир и 34-летний водитель “Mercedes”.
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|Происшествия
|02.06.2018 07:55
На сутки отправится под арест водитель автобуса "Волгабас", в салоне которого упала пассажирка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, водителя признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.7 КоАП РФ). Все дело в том, что после того, как стало известно о падении пассажира в салоне, водитель не остановился, сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь не вызвал. О назначении наказания в виде административного ареста настаивала потерпевшая. Суду она пояснила, что упала после резкого торможения и ударилась правовой рукой. Сам водитель свою вину не отрицал, пояснив лишь, что вызвать сотрудников полиции не...
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|Аналитика
|01.06.2018 20:44
Сегодня, в день защиты детей, лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен, музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали зрители. Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы...
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|Общество
|01.06.2018 20:24
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России». Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты...
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|Газетный киоск
|01.06.2018 20:16
ВОЛГОГРАД,/ТАСС/. Строительство самого крупного в России метанолового завода, с объемом инвестиций 40 млрд рублей на первом этапе, начнется в Волгограде, сообщил в ходе совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода по выработке метанола, с общим объемом инвестиций на первом этапе 600 млн долларов или 40 млрд рублей на площадке "Химпрома". Для нас это будет один из важнейших проектов по ликвидации накопленного ущерба именно "Химпрома" в рамках реализации проекта", - сказал он. Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель компании "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко сообщил о начале реализации проекта по созданию...
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|Общество
|01.06.2018 20:10
Сотни детей из всех районов Волгоградской области собрались сегодня в зале ТЮЗа. День защиты детей в регионе традиционно отмечался чествованием самых талантливых. В праздничной обстановке ребят, ставших победителями регионального конкурса стихов и рисунков, наградили дипломами и ценными призами. Как сообщает ИА «Высота 102», яркие выступления детских коллективов и теплая обстановка, созданная в ТЮЗе, никого не оставила равнодушным. В Волгоградской области вот уже 30 лет такой масштабный праздник организовывает региональное отделение Российского детского фонда, а главными участниками этого праздника становятся дети-сироты, дети-инвалиды, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Бессменный руководитель отделения...
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|Аналитика
|01.06.2018 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде провели «мозговой штурм» на тему исполнения нового майского указа президента в сфере экологии и спасения Волги. Жизнь среди трупов: безответственные скотоводы погружают поселковые территории Волгоградской области в средневековье. «Народный контроль» «Единой России»: надо защитить детей от игрушек, опасных для психики. Набережная, стадион, парки и фонтаны: в Волгограде благодаря ЧМ-2018 расширился список мест для показа гостям из федерального центра. Одна семья: волгоградские полицейские поддерживают детей и близких своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10....
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|Общество
|01.06.2018 18:27
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской Федерации в ходе рабочей поездки ознакомился с готовностью города-героя на Волге к ЧМ-2018. По информации пресс-службы ГУ МВД региона, глава МВД России осмотрел помещения одного из пунктов временной дислокации сводного отряда полиции в детском оздоровительном лагере "Заволжье", в котором разместились прикомандированные сотрудники. Владимира Колокольцева особо интересовали вопросы организации службы, быта и питания прикомандированных. Он убедился, что полицейские из других регионов живут в трех-четырехместных комнатах. Для них организовано горячее трехразовое питание. Кроме того, созданы условия для отдыха и занятий...
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|Происшествия
|01.06.2018 17:16
Легковой автомобиль загорелся сегодня вечером в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на Спартановке у дома №10 по улице Павлова поступил в 16:15. В течение нескольких минут к месту подъехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части. Они потушили авто. По имеющимся сведениям, сгорел автомобиль “Opel”. Причины возгорания выясняются.
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|Общество
|01.06.2018 17:02
Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС о признании недостоверной телевизионной рекламы «Окошкино». Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФАС, внимание антимонопольного органа к рекламе фирмы возник после обращения женщины, которая не получила обещанных выгод. Потенциальным потребителям с экрана ТВ вещали, что если они до определенной даты запишутся на замер окон, то получат 57% скидку. Женщина все сделала, как ей советовали в рекламе. Однако при вызове замерщика выяснилось, что обещанной скидки она не получит. В УФАС по заявлению гражданки было возбуждено дело. Специалисты антимонопольного ведомства установили, что рекламируемые скидки в размере 57% фактически применялись в компании к неким внутренним...
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|Общество
|01.06.2018 16:32
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из Волгограда и в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в сервисе путешествий, выяснилось, в дни игр цены на перелет порой вырастают в 6 раз. Первые три строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Волгоград занимают маршруты из Москвы 27, 24 и 17 июня. 27 июня авиабилеты дорожают на 461%, то есть в шесть раз - с 3 296 рублей до 18 497 рублей. 24 июня за билет придется отдать в пять раз больше, чем в обычные дни (18 209 рублей против 3 296 рублей)....
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|Общество
|01.06.2018 16:15
Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе не желают больше терпеть до "лучших времен" и бесконечно ждать очереди на финансирование по программе благоустройства дворов. Как сообщили ИА "Высота 102" жители микрорайона, в течение месяца по своей инициативе проводят ямочный ремонт. За долгие годы забвения от дорог во дворах многоэтажек остались только ямы, по которым ни пройти, ни проехать. Убитые дороги - обычное явление для волгоградских двориков. Жители Жилгородка приняли активное участие в общегородском субботнике, но, в отличие от других волгоградцев, не остановились на расчистке придомовой территории. По инициативе жильцов, их силами, с привлечением внебюджетных средств, дворы стали кардинально преображаться....
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|Происшествия
|01.06.2018 15:44
Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что столкнулись “Mazda”, “Ford” и “Fiat”. По сведениям информагентства, авария произошла сегодня в районе поселка Водстрой. Как уточнили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, травмы получил 69-летний мужчина, водитель одного из авто. Он отказался от госпитализации, а его 65-летняя пассажирка отправлена в БСМП №25, также в больницу попала и 29-летняя женщина, которая управляла другой машиной. Незначительные травмы получили двое детей: девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители отказались...
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