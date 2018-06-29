Разное

Жителей Волгоградской области не пустят в лес из-за жары

Разное 29.06.2018 15:19
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29.06.2018 15:19



До 20 июля из-за жаркой и засушливой погоды продлен запрет на посещение лесов в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, в целях обеспечения пожарной безопасности ограничат въезд в лесные массивы транспортных средств на территории всего региона. Ранее запрет на посещение лесов был установлен до 30 июня. В лесах запрещена организация мест отдыха, разведение огня. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание в виде штрафа. Для физического лица его сумма составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностного — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридического — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Для информирования населения о действующих запретах на въездах в леса установлены информационные аншлаги и шлагбаумы. 

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