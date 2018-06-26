В центре Волгограда на проезжей части образовался провал

Разное 26.06.2018 10:49
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26.06.2018 10:49
На улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда провалился асфальт напротив цирка. Как сообщает ИА «Высота 102», опасное место уже огорожено. Напомним, улицу Краснознаменскую отремонтировали около года назад.
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26.06.2018 10:49
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