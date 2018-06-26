Разное

В центре Волгограда на проезжей части образовался провал

Разное 26.06.2018 10:49
590 2
26.06.2018 10:49


На улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда провалился асфальт напротив цирка. Как сообщает ИА «Высота 102», опасное место уже огорожено.  Напомним, улицу Краснознаменскую  отремонтировали около года назад.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
В центре Волгограда на проезжей части образовался провал На улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда провалился...
26.06.2018 10:49
0 2
Разное
19.06.2018 11:34
Разное 19.06.2018 11:34
6436 13 Обсудить

0
Далее
Разное
18.06.2018 16:16
Разное 18.06.2018 16:16
5033 35 Обсудить

0
Далее
Разное
18.06.2018 08:55
Разное 18.06.2018 08:55
2325 9 Обсудить

0
Далее
Разное
13.06.2018 11:38
Разное 13.06.2018 11:38
6738 14 Обсудить

0
Далее
Разное
10.06.2018 11:58
Разное 10.06.2018 11:58
4069 0 Обсудить

0
Далее
Разное
02.06.2018 06:06
Разное 02.06.2018 06:06
8689 0 Обсудить

0
Далее
Разное
17.05.2018 18:47
Разное 17.05.2018 18:47
11159 1 Обсудить

0
Далее
Разное
05.02.2018 14:10
Разное 05.02.2018 14:10
76879 16 Обсудить

0
Далее
Разное
29.01.2018 18:16
Разное 29.01.2018 18:16
6002 7 Обсудить

0
Далее
Разное
29.10.2017 20:41
Разное 29.10.2017 20:41
93293 29 Обсудить

0
Далее
Разное
24.09.2017 12:14
Разное 24.09.2017 12:14
32495 0 Обсудить

0
Далее
Разное
03.05.2017 15:41
Разное 03.05.2017 15:41
102155 47 Обсудить

0
Далее
Разное
29.11.2016 10:12
Разное 29.11.2016 10:12
66246 13 Обсудить

0
Далее
Разное
04.10.2016 09:54
Разное 04.10.2016 09:54
25785 79 Обсудить

0
Далее
Разное
22.09.2016 16:27
Разное 22.09.2016 16:27
7422 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:14
Ночью в Волгограде потерялся журналист из ПеруСмотреть фотографии
10:49
В центре Волгограда на проезжей части образовался провалСмотреть фотографии
10:00
В элеваторе в Волгоградской области нашли более 250 тонн зараженных семечекСмотреть фотографии
09:15
"Ротору-Волгограду" вернут прежнее названиеСмотреть фотографии
09:15
Доска позора: в Волгограде сотрудники почты обозвали инвалида с ДЦП и пригрозили вызвать «психушку»Смотреть фотографии
08:49
Докучавшая футболистам и болельщикам ЧМ-2018 волгоградская мошка стала брендом регионаСмотреть фотографии
20:17
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Мохамед Салах после матча в Волгограде пошел к врачуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские болельщики после проигрыша сборной России Уругваю не расстаются с оптимизмомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Тренер Саудовской Аравии считает победу в Волгограде заслуженнойСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области жители совхоза остались без воды в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
17:58
Волгоградский болельщик расстался с шапкой-«удачей» после пропущенных двух мячей сборной РоссииСмотреть фотографии
17:29
Наследный принц Саудовской Аравии не замечен на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
Игра между сборными Египта и Саудовской Аравии начинается на неполном стадионе «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области онкобольному врачи не выписывали рецепты на лекарства
16:16
В Волгограде квартирный мошенник получил 50 месяцев колонии за отъем элитной квартирыСмотреть фотографии
16:00
Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-3Смотреть фотографии
15:59
В Волгограде “Lexus” подрезал трамвайСмотреть фотографии
15:23
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей Смотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Тульский арбитраж отказался аннулировать договоры страхования обманутых дольщиков из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:57
В Астрахани гибнет рыбаСмотреть фотографии
13:55
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призамиСмотреть фотографии
13:32
В семействе Easy Смузи появились новые фруктово-овощные миксыСмотреть фотографии
13:18
В Волгоград прибывают полупустые поезда с болельщикамиСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде болельщики забронировали все места в спортбарах из-за сборной РоссииСмотреть фотографии
12:53
Болельщик-велосипедист из Египта перед матчем сборной в Волгограде пересел на поездСмотреть фотографии
12:47
Волгоградские болельщики проверят предсказание козы-экстрасенса на исход матча Россия - Уругвай Смотреть фотографии
10:43
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
В Самаре предлагают объявить день матча выходным, как в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафетСмотреть фотографии
Реклама
 