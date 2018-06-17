Гости ЧМ в Волгограде в дни матчей смогут угоститься ухой из осетра и сталинградской кашей

ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Дегустация фирменных блюд "волгоградского меню", специально разработанного к чемпионату мира по футболу местными рестораторами, состоится в четырех ресторанах в каждый из дней проведения в Волгограде матчей турнира. В это меню вошли, в частности, осетровая уха с горчичной гренкой и каша "Сталинградская" с бычьими хвостами.

В Волгограде пройдут четыре матча: 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - Японии и Польши.

"Для гостей и болельщиков ЧМ-2018 дегустация авторских блюд в дни матчей будет действовать в четырех ресторанах в центре Волгограда вблизи территории фан-феста. Мы назвали этот проект "Квартал вкуса",- сообщил в воскресенье журналистам замдиректора регионального агентства развития туризма и социокультурных проектов Денис Тимакин. Он отметил, что в рамках проекта для желающих предусмотрены мастер-классы по изготовлению безалкогольных и пивных напитков, некоторых блюд от ведущих кулинаров Волгограда.

"В фирменное "волгоградское меню" вошли ряд блюд - уха из осетра, яичница "Волжская", каша "Иловлинская", каша "Сталинградская", винегрет "Сарепта", горчичный соус. Авторы - представители волгоградской академии гастрономии "ДиВо",- уточнила ТАСС региональный представитель Федерации рестораторов и отельеров России Елена Зубкова.

"Уху из осетра во-волгоградски подадут с гренкой из темного бородинского хлеба, смазанного горчицей и посыпанного укропом. А вот фирменная каша "Сталинградская" - не просто обычная перловка. В нашем случае перловая крупа - это самый высококачественный ячмень. А самая "фишка" в том, что подается каша с бычьими хвостами и обжаренным луком, уверена, что в особенности иностранные болельщики это блюдо запомнят",- отметила Зубкова.

Она уточнила, что в дни проведения матчей ЧМ в Волгограде дегустация блюд и мастер-классы в рамках проекта "Квартал вкуса" пройдут с 12.00 до 20.00. В Волгограде местное время совпадает с московским. --



