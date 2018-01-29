В Волгограде почти 90 единиц спецтехники вышло на борьбу со снегом





Комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы – всего 88 единиц техники рассредоточены по улицам Волгограда с началом снегопада. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на уборку тротуаров и остановок общественного транспорта вышли более 100 сотрудников муниципальных дорожных предприятий. На 18-00 было вывезено более 950 кубометров снега.

В ночные часы наведение порядка на городских улицах продолжится. В случае ухудшения погодных условий количество коммунальной техники может быть увеличено.

Напоминаем, что по информации Волгоградского ЦГМС на территории города и региона в течение суток прогнозируется мокрый снег и снег с дождем. Большое количество осадков может привести к образованию на дорогах снежных заносов, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач.



