Один из богатейших чиновников администрации Волгоградской области - должник по алиментам

В отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Волгоградской области Александра Глинянова возбуждено исполнительное производство по взысканию долга по алиментам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на банк данных исполнительных производств, размещенный на официальном сайте ведомства, господин Глинянов задолжал своей бывшей супруге, которая воспитывает двоих их общих детей, один из которых - несовершеннолетний, 50 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено 17 октября текущего года. Информагентство обратилось в пресс-службу УФССП с редакционным запросом, в котором попросило уточнить — на какой стадии рассмотрения находится дело. Однако в комментариях «Высоте 102» было отказано по той причине, что СМИ не является стороной по этому вопросу.

Журналист «Высоты 102» связался с бывшей супругой главного спортивного чиновника Волгоградской области Ириной Глиняновой, которая подтвердила, что задолженность по сей день не погашена. По ее словам, в 2007 году перед разводом между ней и Глиняновым было заключено мировое соглашение, согласно которому ежемесячно он обязан выплачивать ей 50 тысяч рублей. В документе, который удостоверил нотариус, указано, что соглашение прекращает свое действие, в том числе, после «наступления совершеннолетнего возраста получателей алиментов в части уплаты твердой денежной суммы». Одному из сыновей Глинянова, который учится в вузе, действительно, сейчас уже 22 года, но в мировом соглашении, как пояснила Ирина, не говорится о прекращении или снижении выплат после достижения 18 лет одним из детей. Второму сыну Ирины и Александра сейчас 16 лет, поэтому мировое соглашение, поясняет Ирина, продолжает свое действие.

Однако с августа текущего года Глинянов неожиданно для Ирины урезал сумму ежемесячных перечислений на содержание ребенка в два раза — до 25 тысяч рублей. В остальной части мировое соглашение выполняется — отец, по словам Ирины, оплачивает обучение детей.

«Мне совершенно непонятна мотивация его действий. Все эти годы он исправно платил алименты и ни у кого не возникало никаких вопросов. Я не думаю, что его поведение связано с затруднительным материальным положением», - с улыбкой заметила Ирина Глинянова.

О финансовом благосостоянии высокопоставленного чиновника красноречиво говорит его декларация о доходах за 2016 год, опубликованная на сайте администрации региона. По итогам 2015 и 2016 годов Александр Глинянов — бесспорный лидер по размеру доходов среди прочих госслужащих в системе исполнительной власти области. Сумма его заработка за 2016 год составила почти 12,8 млн рублей, что на 700 тысяч больше, чем годом ранее. В списке владений чиновника-должника по алиментам - 14 гектаров земли и дом площадью 473 квадратных метра в Испании. В России у Глинянова во владениях - 62 гектара земли и две квартиры, одна из которых — площадью 111 квадратов, другая (в общей долевой собственности) — 131 квадрат. В автопарке чиновника — 3 иномарки, 5 грузовых тягачей и 4 полуприцепа.

А вот бывшая супруга Глинянова, по ее словам, сейчас испытывает определенные финансовые трудности. «Мы с детьми проживаем в большом доме площадью 600 квадратных метров, который мне остался после развода. По сути, вся месячная сумма алиментов уходит на содержание жилища — оплату газа, электричества, воды и прочих коммунальных благ. Вот уже несколько лет я пытаюсь продать дом, понимая, что просто не тяну его содержание, но пока безуспешно - покупателей нет», - говорит Ирина. По словам женщины, на сегодняшний день у нее накопились долги по коммунальным платежам, на погашение которых ни «секвестированных» алиментов, ни скромной зарплаты, которую она получает, работая в Волгоградском государственном техническом университете, абсолютно не хватает.

В настоящее время на рассмотрении в Ворошиловском отделе судебных приставов находится еще одно заявление от Ирины Глиняновой, которая просит запретить своему экс-супругу до погашения долга выезд за границу.