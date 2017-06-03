В Волгоградской области депутат-единоросс подозревается в вымогательстве взяток с подчиненных





Несчастливым называют место председателя совета депутатов Новорогачинского городского поселения Городищенского района. Сначала обвиняемым в мошенничестве с земельными участками стал Сергей Забара. Теперь под прицелом следственных органов находится 28-летняя Елена Труханова, которая заняла место Забары после скандальной истории . Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных структурах Волгоградской области, Трухановой в отличие от бывшего председателя вменяется более тяжкое преступление, по которому грозит солидный срок, - взяточничество.

Елена Труханова скорее всего понимала, на что шла. Согласно биографии молодого руководителя думы, она окончился колледж по специальности «Правоведение», а затем закрепила свои знания Славянском институте по тому же направлению. Свою политическую карьеру женщина начала в 26-летнем возрасте, когда стала депутатом Новорогачинского совета. Тогда же ее привлекла риторика «Единой России», и в 2015 году Трухановой вручили партбилет. Как считает следствие, получив полномочия председателя, она четко заявила некоторым своим подчиненным: хотите работать в думе – платите мне. Результатом такого «диалога» стало то, что специалист отчисляла Трухановой из своей и так небольшой зарплаты то 3, то 6 тысяч рублей. «Улов» с бухгалтера аппарата тоже получился не внушительным. Общая сумма взяток от подчиненных, которая вменяется предварительным следствием, составляет не более 30 тысяч рублей.

Над сбором материалов уголовного дела работали оперативники отдела №5 УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование дела продолжается. Мера пресечения Елене Трухановой не избиралась.

Материал подготовлен в рамках проекта "Профилактика коррупции".