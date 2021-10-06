Общество 06.10.2021 12:57
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06.10.2021 12:57
Волжанин Василий Петров работает водителем автомобиля скорой медицинской помощи на протяжении уже 40 лет. Днем и ночью, в летний зной, дождь и стужу машина Василия Алексеевича с бригадой медиков спешит по улицам Волжского и Волгограда на экстренные вызовы.
Свое истинное призвание Василий нашел только спустя годы, признался он. Армия и работа на Волжском подшипниковом заводе в должности наладчика станков воспитали в нем ответственность и трудолюбие. Но сердцем Василий Петров чувствовал, что это не то, чем он хотел бы заниматься всю жизнь – чувствовал, что его судьба должна быть связана с дорогой и помощью людям. Так, в 1981 году Василий пришел в больницу и стал водителем в составе выездной бригады скорой медицинской помощи.
«Привыкать к новому графику и работать по ночам было непросто. Но желание помогать людям и чувство ответственности за жизни врачей и пациентов, которых везешь, стали главной мотивацией справляться и стремиться к лучшему, – рассказал Василий Алексеевич. – Примером для меня служил мой отец, который тоже был водителем скорой. От него я научился терпению, перенял многие профессиональные знания».
Опыт и мастерство вождения, умелое обращение с техникой и самообладание в экстремальных ситуациях – качества, за которые коллеги ценят Василия.
«Я работал рядом с Василием Алексеевичем врачом и руководителем службы скорой помощи. Знаю его как отзывчивого человека и надежного профессионала, – отметил главный врач частной скорой помощи LeCar Роман Лященко. – Василий быстро находит выход из любой ситуации на дороге, когда важна буквально каждая минута. Сейчас он – водитель автомобиля детской бригады скорой медицинской помощи. Маленькие пациенты и их родители могут быть спокойны – скорая, за рулем которой Василий Алексеевич, доставит в медучреждение в максимально короткий срок, не подвергая риску».
Напомним, в Волгограде и в Волжском помимо государственной службы скорой помощи с недавнего времени работает частная скорая медицинская помощь Lecar, бригады которой круглосуточно выезжают на вызовы к пациентам любого возраста. Автомобили LeCar оснащены новейшим и высокотехнологичным оборудованием.
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