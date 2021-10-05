В Волгограде представили нового начальника областного УФСБ

Общество 05.10.2021 12:32
0
05.10.2021 12:32
В Волгоград прибыл новый начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ по региону, Игорь Голдобин, который возглавлял УФСБ России по Волгоградской области с декабря 2019 года, назначен на должность начальника УФСБ России по Ростовской области.
Александр Ларин 1975 года рождения. В органах федеральной службы безопасности служит с 1997 года. Ранее занимал должность заместителя начальника УФСБ России по г. Москве и Московской области.
Реклама
Волгоградским медалистам Паралимпийских игр-2020 выплатят миллионы рублей07.10.2021 14:15
Общество 07.10.2021 14:15
В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем07.10.2021 13:55
Общество 07.10.2021 13:55
Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отопление07.10.2021 12:59
Общество 07.10.2021 12:59
Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусу07.10.2021 12:56
Общество 07.10.2021 12:56
В Волгоградской области проданную по дешевке землю вернули муниципалитету07.10.2021 12:43
Общество 07.10.2021 12:43
Обвалившийся мост в Волгоградской области реконструируют до конца года07.10.2021 11:21
Общество 07.10.2021 11:21
В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведи07.10.2021 10:53
Общество 07.10.2021 10:53
Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили паспорт готовности07.10.2021 10:29
Общество 07.10.2021 10:29
УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результат07.10.2021 08:59
Общество 07.10.2021 08:59
Продавцы передвижной ярмарки играют в кошки-мышки с покупателями в Волжском06.10.2021 20:03
Общество 06.10.2021 20:03
Мэрия Волгограда объявила о запуске котельных06.10.2021 17:57
Общество 06.10.2021 17:57
На выставке в Москве продегустируют волгоградский хренодёр и трехцветное сало06.10.2021 17:03
Общество 06.10.2021 17:03
В Волжском простились с Почетным жителем города06.10.2021 15:59
Общество 06.10.2021 15:59
В Волгограде пострадавший в жутком ДТП ребенок находится в реанимации06.10.2021 15:08
Общество 06.10.2021 15:08
«Ответственность за людей – главная мотивация»: волжанин 40 лет провел за рулем скорой06.10.2021 12:57
Общество 06.10.2021 12:57
Реклама