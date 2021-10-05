В Волгограде представили нового начальника областного УФСБ





В Волгоград прибыл новый начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ по региону, Игорь Голдобин, который возглавлял УФСБ России по Волгоградской области с декабря 2019 года, назначен на должность начальника УФСБ России по Ростовской области.

Александр Ларин 1975 года рождения. В органах федеральной службы безопасности служит с 1997 года. Ранее занимал должность заместителя начальника УФСБ России по г. Москве и Московской области.



