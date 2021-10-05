Вспышка бруцеллеза произошла на фермах в Волгоградской области





Карантин по бруцеллезу объявлен в хуторе Трудолюбие Светлоярского района: вспышка заболевания произошла на территории животноводческих хозяйств, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области. По данным чиновников, в ходе планового осеннего обследования у 14 голов КРС были получены положительные пробы на бруцеллез.

С 28 сентября на территории эпизоотического очага запрещено лечить животных, пасти скот, вывозить с территории ферм животных, корма, инвентарь. Запрещается также вывозить за пределы ферм и использовать молоко, за исключением прокипяченного внутри хозяйства для кормления телят, и принимать на фермах посторонних лиц. Специалисты ветеринарной службы Светлоярского района работают над ликвидацией очага, чтобы не допустить распространение опасного заболевания.

В облкомветеринарии заявили, что в 2021 году статистика заболеваемости бруцеллезом среди крупного рогатого скота улучшилась. Так, в январе-сентябре 2020 года в Волгоградской области были выявлены 358 инфицированных животных. В аналогичном периоде 2021 года положительные пробы получены только у 171 головы КРС (48% от прошлогоднего показателя).

Справка. Бруцеллез является зоонозной инфекцией, передающейся человеку от больных животных. Болезнь, вызываемая микроорганизмами рода бруцелл, характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Заражение происходит при непосредственном контакте с животным-носителем или при употреблении в пищу сырого молока и сыра из непастеризованного молока.