Экономика 04.10.2021 20:00 Новости компаний
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04.10.2021 20:00 Новости компаний
С начала года Сбербанк профинансировал строительство жилых объектов Волгоградской области на общую сумму 3,8 млрд рублей. С кредитной поддержкой Сбербанка в 2021 г в регионе уже сданы 10 домов, возводятся еще 22 жилых дома, общей площадью 204 тысяч квадратных метров. Из них 9 новостроек планируются к сдаче к концу этого года.
Строительные компании региона становятся активными участниками программы субсидирования кредитов. Это позволяет застройщикам формировать наиболее подходящий для своих покупателей – клиентов Сбербанка вариант снижения процентной ставки по ипотечному кредиту: на период строительства либо на весь срок кредитования.
"В Волгоградской области строятся новые жилые комплексы с комфортными условиями проживания и благоустроенными внутридомовыми территориями. И мы активно участвуем в финансировании возведения этих жилых домов. Благодаря совместному проекту банка и строительных компаний - субсидирования застройщиков - все большее количество волгоградских семей могут решить для себя жилищный вопрос, приобрести квартиру в новостройках по программе ипотечного кредитования", - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
В ходе собственной конференции Сбера «ESG в девелопменте» Сбер также объявил о запуске нового продукта для финансирования комплексного жилищного строительства, состоящего из нескольких очередей с разными сроками получения разрешений на строительство. В рамках него застройщик сможет получать одновременное одобрение условий финансирования на все очереди проекта.
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