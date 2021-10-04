Бочаров вызвал врио главы Волгограда из-за отопительного сезона





Губернатор Андрей Бочаров поручил и.о. главы Волгограда Владимиру Марченко начать плановую подтопку домов и социальных учреждений до конца недели. Глава региона в ходе рабочей встречи отметил, что из-за похолодания увеличилось число простудившихся и заболевших внебольничными пневмониями жителей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«С основными планами, проектами развития города-героя Волгограда, а также с проблемными вопросами городского хозяйства вы знакомы хорошо… Вы — опытный руководитель, — сказал губернатор, отметив, что Владимир Марченко лично принимал участие не только в разработке, но и в реализации программ развития. — Но, тем не менее, прошу вас продолжить плановую подготовку Волгограда к зиме, при этом особое внимание уделить системам жизнеобеспечения города, социальным объектам, жилому фонду, дорожно-транспортной инфраструктуре».