Бочаров вызвал врио главы Волгограда из-за отопительного сезона

Общество 04.10.2021 16:30
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04.10.2021 16:30
Губернатор Андрей Бочаров поручил и.о. главы Волгограда Владимиру Марченко начать плановую подтопку домов и социальных учреждений до конца недели. Глава региона в ходе рабочей встречи отметил, что из-за похолодания увеличилось число простудившихся и заболевших внебольничными пневмониями жителей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
«С основными планами, проектами развития города-героя Волгограда, а также с проблемными вопросами городского хозяйства вы знакомы хорошо… Вы — опытный руководитель, — сказал губернатор, отметив, что Владимир Марченко лично принимал участие не только в разработке, но и в реализации программ развития. — Но, тем не менее, прошу вас продолжить плановую подготовку Волгограда к зиме, при этом особое внимание уделить системам жизнеобеспечения города, социальным объектам, жилому фонду, дорожно-транспортной инфраструктуре».
Напомним, в минувшую среду, 29 сентября, администрация Волгограда сообщила, что подтопка детских садов стартует 1 октября, а батареи в квартирах волгоградцев потеплеют 10 октября. Решение начать отопительный сезон, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры, было принято в связи с поставленной губернатором задачей профилактики роста простудных заболеваний. По данным мэрии, к отопительному сезону готовы все медицинские и общеобразовательные учреждения – это более 700 зданий по всему Волгограду.
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