Потребил – заплати: волгоградские энергетики взялись за неплательщиков с «Бейкер-стрит»

Общество 05.10.2021 14:56
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05.10.2021 14:56
В «Волгоградэнергосбыте» приступили к массовому отключению от электроэнергии всех неплательщиков в микрорайоне «Бейкер-Стрит». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, 229 квартир комплекса имеют задолженность по оплате электроэнергии на общую сумму 2 млн. 300 тыс. рублей. У некоторых неплательщиков она составляет порядка 50 и 100 тысяч рублей.
Добросовестным жильцам из-за «плохих» соседей страдать не придется. Целиком обесточивать жилой комплекс энергетики не собираются – планируется лишь точечное отключение квартир должников.
«На данный момент жильцам, чей долг превышает 5 тысяч рублей, направлены уведомления о вводе ограничений. Восемь квартир уже отключены от электроэнергии. Далее будем работать с должниками, чей долг менее этой суммы», – пояснили в компании.
В последующем недисциплинированным потребителям придется оплатить и долг, и пеню, и повторное подключение электроэнергии в сумме 2600 рублей. Компания призывает потребителей не допускать долгов и платить во время. Оплатить электроэнергию без комиссии можно в один клик на сайте или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».
«Работа с должниками ведётся непрерывно, – отметила советник генерального директора ПАО «Волгоградэнергосбыт» Анастасия Кузнецова. – Мы закупаем электроэнергию и оплачиваем ее транспортировку, поэтому нарушение платежной дисциплины потребителями ставит под угрозу стабильность энергосистемы региона и страны. Закон един для всех: потребил – заплати».
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