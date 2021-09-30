Чиновников в Волгоградской области обязали вернуть незаконно отданную землю





Чиновников администрации Котово уличили в странной щедрости, проявленной в отношении местной жительницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, выяснилось, что женщине без проведения торгов был предоставлен в аренду земельный участок площадью свыше 4 га, который более чем в 12,5 раз превышает площадь принадлежащего ей на праве собственности объекта недвижимости - станции технического обслуживания. Причем здание занимает лишь 0,1 га на указанном земельном участке.

По итогам рассмотрения заявления УФАС пришло к выводу, что у администрации города Котово отсутствовали основания для предоставления в аренду земельного участка указанной площади, поскольку обладательницей здания не было представлено объективных доказательств необходимости арендовать весь участок столь масштабного размера для использования по назначению находящегося на нем объекта недвижимости существенно меньшей площади.

Накануне УФАС по данному факту выдано предупреждение администрации города Котово о принятии мер, направленных на возврат земельного участка в казну города. Срок исполнения предупреждения установлен до 20 января 2022 года.

Заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева так прокомментировала эту ситуацию: «Опираясь на сложившуюся по аналогичным ситуациям судебную практику, мы пришли к выводу, что предоставление в аренду без торгов земельного участка, многократно превышающего площадь находящегося на нём здания в отсутствие доказательств необходимости использования всей площади такого участка, свидетельствует о нарушении администрацией антимонопольного законодательства».