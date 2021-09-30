Укладку новой кровли люди в Мирном теперь ждут только в следующем году. «Нам объяснили, что нового подрядчика еще не нашли. Пока временно натянули вместо крыши рекламные баннеры», – рассказали обескураженные жители. Они боятся, что их дома не дотянут до установки новой крыши и после зимы просто развалятся. «Либо снег прорвет полотно, либо в период оттепели он растает, и опять нас всех затопит», – пояснили они.





По словам пострадавших местных жителей, прежний подрядчик капремонта ООО «МЕ», из-за которого в квартирах с раскрытой крышей случился потоп, до сих пор не произвел оценку ущерба в затопленных квартирах и не ликвидировал последствия. Теперь жителям поселка остается только надеяться и верить, что натянутая клеенка сможет дожить до весны, а квартиры на последних этажах не превратятся в ледники под открытым небом.

Напомним, квартиры четырех двухэтажек в поселке Мирный Краснооктябрьского района в сентябре затопило после дождей из-за незаконченного капремонта кровли. Тогда местным жителям пришлось снимать натяжные потолки, чтобы избавиться от воды. После случившегося ЧП фонд капремонта обязал нерадивую подрядную организация ООО «МЕ» в течение трех рабочих дней заключить соглашения о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев, которые вынуждены жить без крыши, или устранить дефекты собственными силами. Предписание фонда не исполнено.