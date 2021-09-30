Общество

Жители затопленных квартир в Волгограде встретят зиму с крышами из баннеров

Общество 30.09.2021 20:04
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30.09.2021 20:04


Жителям затопленных после капремонта квартир в поселке Мирный в Волгограде придется зимовать с раскрытой крышей – вместо обещанной полноценной кровли строители положили полотно от рекламных баннеров сетевых магазинов. Фонд капремонта Волгоградской области не смог оперативно нанять компанию, которая бы перекрыла крышу до наступления холодов, рассказали ИА «Высота 102» жители дома №17.
Укладку новой кровли люди в Мирном теперь ждут только в следующем году. «Нам объяснили, что нового подрядчика еще не нашли. Пока временно натянули вместо крыши рекламные баннеры», – рассказали обескураженные жители. Они боятся, что их дома не дотянут до установки новой крыши и после зимы просто развалятся. «Либо снег прорвет полотно, либо в период оттепели он растает, и опять нас всех затопит», – пояснили они.

По словам пострадавших местных жителей, прежний подрядчик капремонта ООО «МЕ», из-за которого в квартирах с раскрытой крышей случился потоп, до сих пор не произвел оценку ущерба в затопленных квартирах и не ликвидировал последствия. Теперь жителям поселка остается только надеяться и верить, что натянутая клеенка сможет дожить до весны, а квартиры на последних этажах не превратятся в ледники под открытым небом.
Напомним, квартиры четырех двухэтажек в поселке Мирный Краснооктябрьского района в сентябре затопило после дождей из-за незаконченного капремонта кровли. Тогда местным жителям пришлось снимать натяжные потолки, чтобы избавиться от воды. После случившегося ЧП фонд капремонта обязал нерадивую подрядную организация ООО «МЕ» в течение трех рабочих дней заключить соглашения о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев, которые вынуждены жить без крыши, или устранить дефекты собственными силами. Предписание фонда не исполнено.

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