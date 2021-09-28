От Ломбардии до ломбардистов: и при чем тут 28 сентября

Общество 28.09.2021 15:42
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28.09.2021 15:42
Многие не раз слышали такое слово – ломбард, по статистическим данным от 8 до 10% жителей России пользуются услугами этих организаций. Ломбард – старейшая финансовая организация, первые упоминания о них, по заверению некоторых источников, нашли в истории древнего Рима, Греции, Китая.
В Европе возникновению первых ломбардов способствовали крестоносцы, которые после походов на Константинополь свозили свои трофеи в Дом Ломбарди, основанный выходцами из итальянской провинции Ломбардии. 28 сентября 1618 года открылся первый в мире ломбард в том виде, в котором он работает и сейчас. Именно в этот день работники ломбардов всего мира – ломбардисты отмечают свой профессиональный день.
Из истории
• Услугами ломбардов в разные периоды истории пользовались даже королевские особы. Королева Испании Изабелла I в 1492 году заложила в ломбард собственную бриллиантовую корону, чтобы финансировать экспедицию Христофора. Клиентом дома Ломбарди были кололь Франции Людовик XI, король Англии Эдуард III.
• В России первые ломбарды были государственными. Они заработали в 1722 году в Санкт-Петербурге и Москве. Частные ломбарды появились в России в конце 19 века.
• В этом году 120 лет как 16 сентября 1901 года в Царицыне был открыт первый городской ломбард. В основном им пользовалась городская беднота.
• После Октябрьской революции 1917 года банковский сектор был национализирован. а развитие частного предпринимательства в ломбардном бизнесе прекращено. Вновь частные ломбарды появились в России только в начале 90-х годов 20 века.
• В Волгограде одними из первых появились ООО «Ломбард «Серебряный сундучок», ООО «Ломбард «Корона», ООО «Ломбард Царицын», ООО «Городской ломбард».
Ломбарды в России работают в соответствии с законом от 19.07.2007 №196-ФЗ и под контролем мегарегулятора – Центробанка.
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