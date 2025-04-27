Волгоградские волонтеры примут участие в международном форуме





Более 200 волгоградских волонтеров задействуют в международном форуме «Великое наследие – общее будущее». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, добровольцы будут сопровождать и регистрировать гостей, заниматься навигацией и логистикой, информированием участников форума.

Международный патриотический форум пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля. Главными темами форума станут сохранение и защита общей исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи. Мероприятие посетят делегации парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.

Напомним, ранее редакция сообщала о проведении в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ. Как ожидается, мероприятие состоится накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в конце апреля.